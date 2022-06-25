نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر {الأنباء الكويتية} فتح رابط موقع المربع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويتية غداً الأحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج طلاب الكويت الصف الثاني عشر رابط موقع المربع الإلكتروني، من أكثر الموضوعات بحثاً عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق للاختبارات التي تم ألانتهاء منها أول أمس، والمعروف أن وزارة التربية الكويتية تقوم بتصحيح المواد أول بأول، لذا فهناك أنباء غير رسمية حتى الآن تشير إلى إعلان النتيجة يوم السبت القادم الموافق 2022/06/25، عبر رابط نتائج الثانوية العامة، وهو موقع وزارة التربية والمربع الإلكتروني لدخول الطلاب والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة بعد رفعها مباشراً.

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن موعد فتح تقديم التظلمات إلكترونياً للطلاب، وحددت يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/06/28 بداية تقديم التظلمات، وتستمر الوزارة في أستقبال التظلمات حتى يوم الخميس الموافق 2022/06/30، ثم يتم دراستها جيداً وإعلان نتيجتها عبر موقع وزارة التربية الكويتي، وهذا يؤكد أن النتائج ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة.

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة الكويتية مساء غداً الأحد الموافق 2022/06/26، عبر موقع وزارة التربية والمربع الإلكتروني، جاء هذا عبر صحيفة الأنباء الكويتية المقربة من دوائر صنع القرار في الكويت، ومقربة أيضاً من وزارة التربية لذا فمن المتوقع بنسبة كبيرة جداً إعلان النتيجة في الوقت المشار إليه.

تقديم التظلمات لاختبارات الصف الثاني عشر. https://t.co/LVnpU8zJkL pic.twitter.com/A6ZrAavKno — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) تقديم التظلمات لاختبارات الصف الثاني عشر. https://t.co/LVnpU8zJkL pic.twitter.com/A6ZrAavKno — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 23, 2022

رابط موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب

لجان تصحيح مادة الفيزياء في الكنترول العلمي للصف الثاني عشر pic.twitter.com/f4VlurfBH4 — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) لجان تصحيح مادة الفيزياء في الكنترول العلمي للصف الثاني عشر pic.twitter.com/f4VlurfBH4 — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 19, 2022

المربع الإلكتروني هو موقع أنشأته وزارة التربية الكويتية لتقديم خدمات الوزارة من خلاله، فيمكن للطلاب أستخراج النتائج من خلاله بسهولة، وهو تابع لوزارة التربية الكويتية في ظل التحول الرقمي في كافة المجالات في دولة الكويت.

أستعلام نتائج الثانوية العامة 2022

يمكن الاستعلام الإلكتروني عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية الكويتي الرسمي، وكذالك الدخول مباشراً للمربع الإلكتروني وتسجيل البيانات المطلوبة، والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة بعد نشرها واعتمادها من قبل الوزارة.

رابط موقع المربع الإلكتروني

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتي moe.edu.kw .

. أو الدخول على المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw .

. تحديد نتائج الثانوية العامة.

تسجيل الرقم المدني.

أضغط بحث.

عداد تنازلي لموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية الكويتية

إحصائيات بأعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات من الصف الثاني عشر . pic.twitter.com/HwmxVoA4BR — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) إحصائيات بأعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات من الصف الثاني عشر . pic.twitter.com/HwmxVoA4BR — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 11, 2022

نشرت وزارة التربية الكويتية فيديو توضيحي لرصد أرقام حول الثانوية العامة، من حيث عدد الطلاب والطالبات، وكذالك عدد الطلاب في القسمين العلمي والأدبي، ونسبة الطلاب في كل قسم وفيما يلي الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

نتيجة الصف الثاني عشر 2021

كان السيد وكيل وزارة التربية الكويتية قد صرح أن نتائج الثانوية العامة هذا العام، سوف تكون جيدة مقارنتا بنتيجة العام الماضي التي كانت أفضل نتيجة في الشهادة الثانوية، مما بعث الراحة والطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم، وكانت نتيجة الثانوية الكويتية العام الماضي 65%.

رابط موقع المربع الإلكتروني

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم رفع النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، وموقع المربع الإلكتروني للنتائج ونحن من خلال موقع ثقفني، سنرصد لكم موقع الوزارة الرسمي على تويتر ونوافيكم بكل جديد.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني عشر

أعلنت وزارة التربية الكويتية أن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الفصل الدراسي الثاني، ستظهر غداً الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الكويت، بعد أن اكتملت كافة أعمال التصحيح والتدقيق للنتائج حتى تخرج مطابقة لمستويات الطلاب، ولا يظلم أحد نتيجة أي خطأ في الرصد والتدقيق، وعلى الطلاب الدخول على رابط موقع المربع الإلكتروني للاستعلام الإلكتروني.