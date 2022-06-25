قرض يبدأ من 4 ألاف حتي 30.000 ريال لجميع المواطنين بدون ضمانات نهائيا

تمويل شركة اكسترا، توفر اكسترا تمويل شخصي لجميع المقيمين وأهالي المملكة العربية السعودية ،وكذلك توفر تمويل للمتقاعدين العسكريين بالمملكة أيضًا، حيث يناسب التمويل مع الشريعة الإسلامية دون أي كفيل أو تحويل راتب، ويستطيع العميل الحصول على السيولة التي يريدها وسداد هذه الأقساط خلال عامين.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل اكسترا

لا بد علي العميل معرفة أولا جميع الأوراق التي يتطلبها الشركة للحصول علي تمويل لجميع المواطنين السعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري.

صوره من البطاقة الشخصية.

صوره من جواز الإقامة ساري المفعول في حالة إذا كان مقيم بالمملكة.

تقديم مفردات راتبه الشهري.

تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور.

يتم التقديم علي تمويل شركة اكسترا من خلال الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بهم.

شروط تمويل اكسترا للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أوالقطاع الخاص

شرط أن يكون المتقدم لا يقل راتبه الشهري عن 5000 ريال سعودي. أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 60 سنه ويكون عند آخر قسط من التمويل. التمويل المالي للقطاع الحكومي أو الخاص ما بين 4000 حتى30,000 ريال سعودي. يشترط أن يكون المتقدم ما بين عمر 21 حتى 25 سنه . أن لا يقل عن 12,000 ريال سعودي يجب على الشخص السعودي أن يكون له أكثر من ثلاث شهور داخل وظيفته. أما المواطن المقيم فيجب أن يكون مر على وظيفه داخل المملكة عام أكامل. أن يلتزم العميل بدفع الأقساط في الوقت المحدد دون أي تأخير عن الموعد .

شروط تموين اكسترا للمتقاعدين

تمويل من 4,000 حتى 30,000 ريال سعودي للمواطن المتقاعد.

أن لا يقل دخل العميل المتقاعد عن 5000

ويشترط أن لا يتعدى عمره 70 عاما.

يجب أن يكون العميل المتقاعد المشترك بالمؤسسة العامة للتقاعد أوالتأمينات الاجتماعية.

أن يكون العميل المتقاعد ملتزم بتسديد الأقساط في الوقت المحدد دون أي تأخير.

شروط تموين اكسترا للقطاع العسكري