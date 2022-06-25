نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتوفر هاتف آيفون 14 برو max الجديد امكانيات عملاق أبل المنتظر iPhone 14 Pro Max في السعودية في المقال التالي

متى يتوفر هاتف آيفون 14 برو max الجديد امكانيات عملاق أبل المنتظر كشفت أسواق المملكة العربية السعودية عن أبرز مواصفات ومميزات أيفون 14 برو ماكس، حيث يعتبر أيفون 14 هو آخر إصدارات شركة “أبل” الأميركية من الهواتف الذكية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد إصدار الهاتف بشكل رسمي ولكن وفقًا لبعض التسريبات فإنه من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في منتصف شهر سبتمبر 2022م وهذا هو التوقيت السنوي لشركة “أبل” في إصدار هواتفها المحمولة ولكن ليس هناك شيئًا مؤكدًا حتى الآن. مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس أطوال الهاتف من طول وعرض تأتي كالآتي 160.8 مللي متر و78.1 مللي متر على الترتيب بينما وزنه يبلغ 240 جرام.

يدعم الهاتف خاصية NFC وهي خاصية اتصال الهاتف بالشخص القريب منك وخصوصا إذا كان من نفس الهاتف.

الهاتف يدعم نوعين شريحتي اتصال احدهما من النوع eSim والأخرى Nano Sim ولكن eSim غير متوفرة في بعض الدول العربية.

كما أنه يدعم جميع أجيال شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع وحتى الخامس ومصنوع من زجاج الغوريلا أي زجاج السيراميك والهاتف مقاوم للغبار.

مساحة وحجم شاشة الهاتف مقاسها 6.7 بوصة وتعمل بتردد يصل إلى 120 هرتز والبطارية تعمل بسعة حوالي 5 آلاف مللي أمبير وقوة شحنه تبلغ 25 وات.

يتوفر منه لون الذهبي والفضي والخوخي وألوان أخرى. عيوب أيفون 14 الجديد لا يتوفر به إمكانية زيادة حجم مساحة الهاتف التخزينية بالرغم من كونه هاتف حديث ومتطوّر.

أحد شرائح الهاتف التي يدعمها هي شريحة إسيم والتي هي غير موجودة أساسًا في السعودية ومصر وفي الدول العربية الأخرى.

ثقل حجم الهاتف وهذا من أكبر العيوب فهناك الكثير من الأشخاص التي لا تحب الهواتف الثقيلة ولا تتقبلها.

يحتاج الهاتف إلى ساعة كاملة كي يتم شحنه بالكامل حيث أن هناك بعض الشركات التي تقدم هواتف يتم شحنها في وقت أقل.

منفذ يو إس بي من النوع type c وهو غير متوفر في الكثير من المحلات ولا يربط الهواتف ببعضها مما يعطل عملية نقل الفيديوهات والصور.

لا يتم توفير الهاتف عند شرائه مع علبة خاصة به ولا مع سماعة أذان أيضًا. عمر شويل - جدة متى يتوفر هاتف آيفون 14 برو max الجديد امكانيات عملاق أبل المنتظر iPhone 14 Pro Max في السعودية - ثقفني

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