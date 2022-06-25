جدة - نرمين السيد - وحذر ستريوك - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - الأوكرانيين الذين ما زالوا داخل المدينة من أنه لم يعد من الممكن المغادرة إلى الأراضى التى تسيطر عليها أوكرانيا.
وأشارت القناة إلى أن السلطات الأوكرانية أمرت قواتها أمس الجمعة بالانسحاب من مدينة "سفرودونتسك"، قائلة إنها تكبدت خسائر فادحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة سفرودونتسك الأوكرانية: المدينة بأكملها تحت سيطرة القوات الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.