عمدة سفرودونتسك الأوكرانية: المدينة بأكملها تحت سيطرة القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - وحذر ستريوك - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - الأوكرانيين الذين ما زالوا داخل المدينة من أنه لم يعد من الممكن المغادرة إلى الأراضى التى تسيطر عليها أوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أن السلطات الأوكرانية أمرت قواتها أمس الجمعة بالانسحاب من مدينة "سفرودونتسك"، قائلة إنها تكبدت خسائر فادحة.