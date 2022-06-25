تضرر أكثر من 3.75 مليون شخص بسبب الأمطار والفيضانات جنوبى الصين

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الرسمى الصينى، اليوم السبت، بأنَّ أكثر من 3.75 مليون شخص تضرّروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات فى منطقة قوانجشى، ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، جنوبى الصين.





وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن منطقة قوانجشى شهدت سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان هذا العام، وتسببت تدفقات المياه الناجمة فى كوارث لـ3436 منزلًا، ودمرت 159300 هكتار من المحاصيل. وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة 12.48 مليار يوان (نحو 1.86 مليار دولار أمريكى). ويُتوقَع أن تضرب المزيد من الأمطار الغزيرة والأعاصير منطقة قوانجشى، حسبما ذكر مسؤول من مركز السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمنطقة.

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