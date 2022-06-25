أوكرانيا: خطر انضمام بيلاروسيا للحرب قائم

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال يورى ساك، مساعد وزير الدفاع الأوكرانى، اليوم السبت، إن خطر انضمام القوات البيلاروسية للحرب قائم، لكنه أكد أن بلاده سترد على أى تدخل.

كما شدد على أن "روسيا تقوم بإجراءات استفزازية لتوريط مينسك بالحرب".

وحذر من "توسع الحرب"، معتبراً أن المسؤولين الروس أكدوا أكثر من مرة أن خططتهم لن تتوقف عند حدود أوكرانيا، بل ستمتد إلى مكان أبعد نحو الغرب.

كذلك نبه إلى أن "هذه الحرب إذا لم يتم إيقافها اليوم فستتوسع أكثر"، وفق قوله.

إلى ذلك، أشار إلى أن تطورات الحرب شرق البلاد تؤكد ضرورة تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة متطورة، مضيفاً "بدأنا استخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية لكننا نحتاج المزيد".

أما عند سؤاله عن إمكانية عودة المحاولات الروسية للدخول إلى العاصمة، فأجاب قائلا: "قمنا بطرد روسيا من كييف سابقاً وسنفعل ذلك مجددا".