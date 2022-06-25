العالم اليوم - بوتن: روسيا ستسلم بيلاروسيا صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يونيو 2022 07:18 مساءً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، السبت، أن بلاده ستسلم بيلاروسيا صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في الأشهر المقبلة، وذلك في ذروة التوتر بين البلدين من جهة والغرب من جهة أخرى، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتن خلال استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في سان بطرسبرغ كما نقل التلفزيون الروسي: "في الأشهر المقبلة، سنزود بيلاروسيا بمنظومات صواريخ تكتيكية طراز (إسكندر إم) تستطيع استخدام صواريخ بالستية أو عابرة للقارات بنسختيها التقليدية والنووية".

ومن جهة أخرى، ناقش الرئيسان في اجتماعهما ملف إمدادات الأسمدة إلى العالم.

وقال بوتن في مقطع فيديو من الاجتماع: "أود أن أتحدث إليكم بشأن تلبية احتياجات السوق العالمية" من الأسمدة، ولفت إلى أن روسيا وبيلاروسيا موردان رئيسيان في السوق العالمية.

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "سنعمل على ضمان أمن دولتنا وكل الدول المتعاونة معنا في معاهدة الأمن المشترك"

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس بيلاروسيا عن قلقه الشديد من تحليق طائرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) القادرة على حمل رؤوس نووية، داعيا نظيره الروسي إلى تطوير مقاتلات البلدين الحليفين ودعم قدراتهما الدفاعية.