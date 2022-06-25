fany.emis.gov.eg الان نتيجة الدبلوم الصناعي 2022 برقم الجلوس “رابط” نتيجة دبلوم الصف الثالث الثانوي الفني الصنايع

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عمر شويل - جدة تربية حلوان 96.33 معهد فني صحى الزقازيق 96.28 معهد فني صحى سوهاج 96.14 معهد فني صحى امبابة 96.14 فنى صحي جنوب الوادي 96.07 معهد فني صحى اسوان 96.00 التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00 التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17 التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85 التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 93.57 أقتصاد منزلى حلوان 93.07 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 92.57 أقتصاد منزلى العريش 92.57 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.10 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.00 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 91.42 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 91.33 المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 91.14 المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 91.07 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 90.42 الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 90.14 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 89.14 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 89.00 ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 88.59 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.71 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 87.57 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 87.14 الفني لترميم الآثار بالاقصر 87.00 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 87.00 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 86.85 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 86.71 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 86.67 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 86.49 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 86.42 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 86.14 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 86.14 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 85.85 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 85.42 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 85.33 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 85.14 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 84.91 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 84.85 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 84.64 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 84.57 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 84.48 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 84.42 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 84.29 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 84.28 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 84.21 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 83.85 جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.71 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 83.71 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 83.64 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 83.42 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 83.28 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 83.28 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 83.14 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 83.00 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 83.00 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 82.85 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 82.83 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 82.83 آثار القاهرة 82.79 عالي هندسة بلبيس 82.71 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 82.71 ك.ت. فني صناعى سوهاج 82.71 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 82.57 المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 82.57 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 82.42 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 82.19 ك.ت. فني صناعى الصحافه 82.14 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية 82.14 ك.ت. فني صناعى اسكندرية 81.75 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 81.71 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 81.57 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 80.71 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 80.57 ك.ت. فني صناعى بنها 80.28 ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 80.26 آثار الفيوم 79.68 ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 79.60 تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 79.57 ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 78.71 ك.ت. فني صناعى المطريه 78.42 ك.ت. فني صناعى الزقازيق 78.00 ك.ت. فني صناعى شبرا 77.85 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 77.57 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 77.42 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 77.42 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 77.14 ك.ت. فني صناعى اسوان 77.00 ك.ت. فني صناعى قويسنا 76.85 ك.ت. فني صناعى قنا 76.71 آثار الزقازيق بصان الحجر 76.61 العالي ترميم الآثار بأبي قير 76.57 المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 76.28 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 76.14 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 76.14 ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 76.07 ك.ت. فني صناعى بور سعيد 75.86 ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 75.86 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 75.42 تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 75.08 ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 74.85 تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 74.73 تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 74.57 ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 74.14 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 74.14 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 74.14 ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 73.85 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.85 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 73.71 تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 73.57 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 73.57 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 73.57 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 73.42 تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 73.29 تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 73.28 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 73.28 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 73.00 تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 72.85 ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 72.57 ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 72.42 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 72.28 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 72.14 تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 72.07 تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 71.71 تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.67 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 71.42 نظم معلومات ادارية قطاميه 71.14 ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 71.14 ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 70.71 ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 70.71 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 70.57 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 70.50 ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 70.43 العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج 70.42 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 70.42 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 69.71 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 69.57 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 69.40 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 69.28 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 69.28 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 69.14 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 69.00 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 68.86 معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 68.43 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 68.28 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 67.57 المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 67.42 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.86 معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 66.80 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 66.71 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 66.43 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 66.43 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 66.28 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 66.28 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 66.28 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 66.00 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 65.60

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