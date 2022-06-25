رئيس وزراء أوكرانيا يشكر كندا على قانون يتيح مصادرة الأصول الروسية

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، اليوم السبت، الشكر للبرلمان الكندى لإقراره قانونًا من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا لاستخدامها فى جهود التعافى من آثار الحرب.





وكتب شميهال -فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"- أن "مجلس الشيوخ الكندى أقر مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تدخل التشريع فى كندا لأول مرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأعرب رئيس الوزراء الأوكرانى عن امتنانه لنظيره الكندى جاستن ترودو ونائبته خريستيا فريلاند على دعمهما لبلاده، مؤكدًا "على روسيا أن تدفع ثمن غزو أوكرانيا".

وكان البرلمان الكندى قد انتهى يوم أمس الجمعة من التصديق على التعديلات التشريعية التى تمنح الحكومة الحق فى مصادرة الأموال الروسية المجمدة.

وفرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى وبريطانيا ودول أخرى عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا، الغرض الرئيسى منها هو الحد من قدرة الكرملين على تمويل العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وفى سياق آخر، قال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية فى وزارة الدفاع الأوكرانية كيريلو بودانوف، إنه ابتداءً من شهر أغسطس ستكون هناك نقطة تحول يشهدها العالم.

وقال بودانوف - فى تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- إن "أوكرانيا ستعود إلى حدودها عام 1991، ولن تكون هناك سيناريوهات أخرى ولا نفكر فى أى سيناريوهات أخرى قبل نهاية العام، وسينخفض ​​القتال الفعلى إلى لا شيء تقريبًا وسوف نستعيد السيطرة على أراضينا".

وأكد مجددًا أن جزءًا من نجاح الجيش الأوكرانى فى الأزمة الروسية الأوكرانية يعتمد الآن على الدعم الدولى، وأشاد باقتراح بريطانيا الأخير لتدريب 10 آلاف جندى أوكرانى، مضيفا " دعم المملكة المتحدة قوى حقًا وهذا مثال رائع على التعاون والمساعدة".

وبحسب بودانوف "لن ينجح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وأن بوتين تسبب فى هذه المأساة لروسيا وأوكرانيا وستنتهى بكارثة على روسيا. لا شيء غير ذلك".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن قال فى وقت سابق فى مؤتمر صحفى فى برلين أن أن روسيا خسرت الحرب بالفعل سياسيًا وعسكريًا وتعانى من خسائر يومية فى القوات والأسلحة والمعدات.