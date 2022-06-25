عمدة موسكو: موجة حر تضرب العاصمة الروسية خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - أفاد عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين بأنه تم فى موسكو إعداد أكثر من 160 غرفة باردة مجهزة بالمكيفات ومياه الشرب، متوقعًا ارتفاع درجة الحرارة فى الأيام القريبة القادمة إلى ما بين 31 و 33 درجة.





وكتب سوبيانين على تطبيق "تليجرام"، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "يمكنك الانتظار حتى ذروة الحرارة فى مراكز الخدمة الاجتماعية.. أعددنا أكثر من 160 غرفة باردة مزودة بمكيفات هواء ومياه شرب"، مشيرًا إلى تخصيص سيارات الإسعافات الأولية الطبية. وأضاف أنه بدأ فى 17 محطة مترو الأنفاق فى العاصمة الروسية توزيع مياه الشرب، فيما تعمل مكيفات الهواء بنظام صيفى، مشيرًا إلى أنه ارتفعت درجة الحرارة فى العاصمة الروسية اليوم السبت إلى 27,8 درجة، الأمر الذى يجعل هذا اليوم الأكثر حرارة فى موسكو منذ بداية الصيف الجارى.

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