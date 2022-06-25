بوتين: سنزود بيلاروسيا بصواريخ تحمل رؤوسا نووية

وأضاف خلال استقباله رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فى سان بطرسبرج إن العلاقات بين موسكو ومينسك تتطلب التنسيق الدائم، وهو ما نقوم به، مشيرا إلى أن جميع القضايا المتفق عليها قيد التنفيذ.
كما أكد بوتين أن الأمريكيين يحتفظون بـ200 ذخيرة نووية تكتيكية فى 6 دول أوروبية تعد أعضاء فى الناتو، ولاستخدامها تم تجهيز 257 طائرة.
وقال "نحن ملزمون بضمان دولة الاتحاد (بين روسيا وبيلاروسيا) والدول الأخرى من منظمة الأمن الجماعى"، لافتا إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، سينقل منظومات "إسكندر- إم" إلى مينسك".
كذلك أشار إلى أنه يمكن إعادة تجهيز طائرة سو-25 في المصانع الحربية الروسية ووضعها فى خدمة القوات المسلحة لبيلاروسيا وبدء التدريب على هيكل الطيران.
في المقابل، اعتبر الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو لنظيره الروسى أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينجراد الروسية إعلان حرب.
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