الدفاع البريطانية: أكثر من 12 ألف شخص عبروا من فرنسا فى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن إجمالى أعداد الأشخاص الذين عبروا القنال الإنجليزى (بحر المانش) من الساحل الفرنسى فى قوارب صغيرة بلغ حتى الان 12 ألف شخص.





ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية بحسب ما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، فإن نحو 231 شخصا وصلوا أمس الجمعة فى خمسة قوارب صغيرة ما رفع إجمالى عدد الأشخاص الذين وصلوا بريطانيا من فرنسا منذ مطلع يناير الماضى 12 ألف و159 شخصا.

وردا على سؤال وجه لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بشأن الأرقام التى سيستخدمها للحكم على فعالية سياسة ترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا، أوضح أنه لن يعطى أرقاما، مشيرا إلى أنها "سياسة إنسانية".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأسبوع الأكثر ازدحاما للعبور كان من 11 إلى 17 أبريل الماضى عندما تم إحضار 1792 شخصًا إلى البلاد عبر بحر المانش.

يذكر أن سياسة جونسون التى تستهدف ردع طالبى اللجوء فى المملكة المتحدة، تعرضت لانتكاسة منتصف يونيو الجارى بعد أن تمكنت دفعة من المهاجرين كانت فى عداد أول رحلة ترحيل إلى رواندا، من الحصول على إرجاء قانونى فى الدقائق الأخيرة.

ومنعت الرحلة الممولة من دافعى الضرائب بقيمة 500 ألف جنيه استرلينى أى ما يعادل 600 ألف دولار أمريكى قبل دقائق من موعد إقلاعها، بعد تدخلات قامت بها "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

من جانبها، أصرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل فى ذلك الوقت، على تأكيد أن الخطة ستبقى قائمة، قائلة إنه "سيتم وضع عدد من الأفراد الذين أخرجوا من الطائرة على متن الرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه لن يتم التراجع عما تعتبره المملكة المتحدة التصرف الصحيح والانجاز لخطط البلاد.