الصين: 7.5 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يوان ـ ما يعادل 7.5 مليون دولار ـ لأفغانستان التى تعرضت لزلزال قوى، أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص خلال الأسبوع الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الخارجية الصينية فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أن "المساعدات ستشمل الخيام والمناشف والأسرة ومواد أخرى". وكانت أفغانستان تعرضت لزلزال بلغت قوته 6.1 درجة، بمقياس ريخيتر، فى ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضى، بالقرب من الحدود الباكستانية، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقى كابول.

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