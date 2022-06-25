نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احصائيات المدارس” نتائج الثانوية العامة 2022 بالكويت الثاني عشر moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت، والتي تم إقامة الاختبارات الخاصة بالفصل الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022 منذ حوالي أسبوعين، حيث بدأت من يوم الأحد 12 يونيو 2022، وانتهت الاختبارات بالفعل لدى جميع الطلاب سواء بالقسم العلمي أو الأدبي أو التعليم الديني منذ حوالي يومين بيوم الخميس 23 يونيو 2022، ومن حينها يزيد البحث من الطلاب عن نتائج الثانوية وخاصة بعدما أعلنت الوزارة عن موعد النتائج وأخبار نسب نجاح الطلاب والطالبات، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

امتحانات الثانوية العامة الكويت 2022

وكما ذكرنا لكم فقد بدأت الاختبارات في جميع مدارس الكويت بالنسبة للثانوية العامة أو كما تعرف بالصف الثاني عشر منذ حوالي أسبوعين، ولم تصدر اي شكاوى بشكل كبير من الطلاب بخصوص صعوبة الامتحانات، وهذا ما يعني أن الامتحانات جاء مستواها من متوسط إلى صعب بالنسبة للكثير من الطلاب، وهذا حسب العديد من المقابلات.

وبدأت عمليات التصحيح بشكل مبكر، حيث تم عمل مقابلات مع المعلمين الذين يقومون بعمليات التصحيح، وهذا بعد كل اختبار، وهذا ما يعني أن النتائج ستظهر بشكل مبكر ولن ننتظرها طويلا كما كان يحدث السنوات الماضية.

العد التنازلي على ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت

وقد أعلنت الوزارة أن النتائج ستظهر بيوم الغد يوم الأحد 26 يونيو 2022، ونتوقع حسب خبرتنا في نتائج الكويت أن النتائج ستظهر أثناء الفترة المتراوحة بين الساعة العاشرة صباحا إلى العصر، وهذا كما حدث مع نتائج صفوف النقل هذا العام.

وينتظر الطلاب نتائجهم على أحر من الجمر، حيث إن هذه النتائج تحدد مصيرهم الدراسي القادم بشكل كبير، حيث إن معدل الثانوية مطلوب أن يكون مستواه جيد بما فيه الكفاية حتى يستطيع الطالب دخول الجامعة التي يطمح إليها، وهذا سواء كانت داخل الكويت أو أراد أن يستكمل تعليمه بالخارج.

رابط نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني

ويمكنكم الوصول إلى النتائج الخاصة بكم بكل سهولة عن طريق موقع المربع الإلكتروني الذي سنترك لكم رابطه بالأسفل:

انتقل إلى موقع النتائج app.moe.edu.kw. اكتب الرقم المدني الخاص بالطالب. ثم اضغط على بحث. ستظهر لك النتيجة، وهذا بالطبع بعد أن يتم نشرها.

احصائيات المدارس

وفي حالة رغبتك في معرفة احصائيات المدارس والمارس التي رفعت النتائج الخاصة بالمنطقة قم باتباع الخطوات التالية: