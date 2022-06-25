نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأ العد التنازلي لعيد الاضحى 2022 الموارد البشرية توضح أجازه عيد الأضحي للقطاعين الحكومي والخاص 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي لعيد الاضحى 2022، من الأمور التي أصبحت قريبة جدًا في الفترة الأخيرة ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفتها ولاسيما الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة والبنوك.

واليوم نتحدث عن عدد الأيام المتبقي على موعد إجازة عيد الأضحى 1443

كذلك نتحدث عن الموعد الفلكي لعيد الأضحى 2022، وإجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص.

بدأ العد التنازلي لعيد الاضحى 2022

إن عيد الأضحى المبارك يعتبر من أهم المناسبات الدينية لجميع المسلمين حول العالم، ويأتي عيد الأضحى في تاريخ هجري موحد من كل عام وهو يوم 10 من شهر ذي الحجة 1443 هـ.

كما أنه من المتوقع أن يكون عيد الأضحى المبارك هذا العام متوافقًا مع تاريخ 9 من يوليو 2022 م.

الجدير بالذكر أن الهيئة الفلكية سوف تقوم باستطلاع هلال أول يوم من شهر ذي الحجة وتكون الرؤية في يوم 30 ذي القعدة 1443 هـ. متي اول أيام إجازة عيد الأضحى 2022

وقد تم ذكر ذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى السعودية 1443

إن إجازات عيد الأضحى المبارك في القطاع العام والخاص وفي البنوك

أيضًا تبدأ من قبل بداية عيد الأضحى المبارك بعدة أيام، وذلك من أجل الاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

والجدير بالذكر أن جميع الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية تكون مدفوعة الأجر.

موعد إجازة عيد الاضحي قطاع حكومي السعودية 2022

إن جميع الموظفين بالمملكة العربية السعودية وفي كل الدول يحصلون على إجازة رسمية

أيضًا بشكل خاص تكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي أكثر من إجازة القطاع الخاص.

لذلك قد تم تحديد إجازة عيد لتبدأ بتاريخ 4 من يوليو 2022 والموافق تاريخ 5 من ذي الحجة 1443 هـ.

كما أن الإجازة تكون مستمرة حتى نهاية آخر أيام عيد الأضحى المبارك الموافق تاريخ 15 من ذي الحجة 1443 هـ، والموافق يوم الخميس 14 يوليو 2022 م.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص العد التنازلي لعيد الاضحي 2022

إن الموظفين بالقطاع الخاص يمكنهم الحصول على إجازة بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2022 م

الموافق 9 من ذي الحجة 1443 هـ، وتستمر الإجازة حتى يوم 12 يوليو 2022 الموافق تاريخ 13 من ذي الحجة 1443 هـ.

إلى هنا يكون انتهي الحديث عن بدء العد التنازلي لعيد الاضحى 2022، كذلك قد ذكرنا لكم كل تفاصيل إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص والبنوك.