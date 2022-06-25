نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان هُنا: نتائج القبول الموازي 2022 لعموم المحافظات العراقية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات والكليات والمعاهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 محافظة بغداد – الكرخ الاولى – الكرخ الثانية – الكرخ الثالثة – الرصافة الاولى – الرصافة الثانية – الرصافة الثالثة – ذي قار – نينوى – المثنى – الانبار – كركوك – البصرة – صلاح الدين – بابل – القادسية – النجف – واسط – كربلاء – ديالى – ميسان من خلال هذا المقال على موقع ثقفني.

نتائج القبول الموازي 2022 موقع نتائجنا

ونوفر لكم خدمة الاستعلام عن نتائج الموازي العراق 2022 حسب الاسم من خلال كتابة تعليق في أسفل المقال وسوف نوافيكم بالعلامات والمعدلات والنتائج الخاصة بكم.

نتائجنا نتائج القبول الموازي 2022 الدور الاول

موضوع متعلق: نتائج الثالث المتوسط 2022

فيما توجد حالة كبيرة من البحث والترقب عن نتائج القبول الموازي في العراق لكي يعرف كل الطلاب الكلية أو الجامعة التي سوف يلتحق بها في العام الدراسي وفقا للدراسات الخاصة به.

رابط نتائج القبول الموازي وزارة التربية العراقية

معدل القبول في الطب

كلية طب بغداد : 99

كلية طب الكندي : 98.8

كلية طب المستنصرية : 98.50

كلية طب النهرين : 98.67

كلية طب البصرة : ٩٩.٥

كلية طب الزهراء : 97.93

كلية طب الموصل : 98.33

كلية طب الكوفة : 98.33

كلية طب تكريت : 98.17

كلية طب القادسية : 98.33

كلية طب الانبار : 98.17

كلية طب العراقية : 98.3

معدل القبول في الكليات

معدل القبول في الكليات الطبية ثلاثة درجات فوق الحد الأدنى

معدل القبول في الكلية الهندسة 4 درجات فوق الحد الأدنى

كلية العلوم لابد أن يصل المعدل التراكمي عن 5 درجات فوق الحد الأدنى

باقي المعاهد والكليات يشترط ألا يقل الحد الأدنى عن ست درجات..

وزارة التربية العراقية الموازي

الجامعة معدل القبول لينك الاستعلام نينوى في الانتظار – ديالى في الانتظار – الكرخ 1 في الانتظار – الكرخ 2 في الانتظار – الكرخ 3 في الانتظار – الرصافة 1 في الانتظار – الرصافة 2 في الانتظار – الرصافة 3 في الانتظار – النجف في الانتظار – ذي قار في الانتظار – القادسية في الانتظار – صلاح الدين في الانتظار – واسط في الانتظار – اربيل في الانتظار – السليمانية في الانتظار – دهوك في الانتظار – الأنبار في الانتظار – بابل في الانتظار – البصرة في الانتظار – كربلاء في الانتظار – كركوك في الانتظار – ميسان في الانتظار – المثنى في الانتظار –

أكتب بيانات الرقم الامتحاني الخاص بك في تعليق في أسفل المقال وسوف تحصل على نتائج القبول الموازي 2022 الخاص بك من ثقفني.