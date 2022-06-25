here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات العراقية برقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات العراقية نوافيكم بها الآن حيث يرغب ويتزايد بالبحث عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات من اجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد الإعلان بشكل مؤخرا عن ظهور نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية بشكل خطوات نستعرضها ونقلها الان مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع معرفة نتائج القبول الموازي حوله يتزايد إلى حد كبير حولها البحث فى كل المحافظات العراقية تزامناً مع الإعلان الرسمي لتلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث عمليات بحث جوجل متزايدة الى حد كبير وراء التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم بكل سهولة وبساطة فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني الخاص بالطالب، على ان نوضح الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي

نعرض ونوضح أمام حضراتكم الان الطريقة الصحيحة التي بامكانكم الاعتماد عليها وذلك من اجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى حال اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تدوين الاسم الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض النتيجة

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ كلية طب العراقية : 98.3

مصاريف الجامعات العراقية