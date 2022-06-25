نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي
موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي يبحث عنه عشرات الالاف من الطلاب والطالبات ننقله الآن ونتابعه مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث على مستوى جميع المحافظات العراقية نتابع طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد أشارت وزارة التربية على توفير إمكانية الاستعلام عليها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز
موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021
موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بإمكانكم الوصول اليه الان، حيث مايقرب من 22 ألف طالب وطالبة قد تم الإعلان عن قبولهم داخل الجامعات العراقية مما تصرح عليه وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على توجيه الدعوة أمام جميع الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي توفرت أمام جميع الطلاب والطالبات بالاسم الرباعي الخاص بالطالب والرقم الامتحاني على شكل الكتروني نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
خطوات استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021
نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية بشكل وبصورة الكترونية جاءت على النحو التالي:-
- في البداية بامكانكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- قم بالدخول على ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- قم بتعبئة جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على تلك النتائج
- النقر على ايقونة عرض النتيجة حتي تكون امامكم النتائج على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ كلية طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ كلية طب القادسية : 98.33
- ١١_ كلية طب الانبار : 98.17
- ١٢_ كلية طب العراقية : 98.3
- ١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ كلية طب ديالى : 98.50
- ١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ كلية طب كركوك : 98.50
- ١٩_ كلية طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي
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