نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نظام نور تسجيل روضة 1443\1444 موعد تسجيل نظام نور أولى ابتدائي وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور تسجيل روضة 1443، من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل، بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني، حيث يبحث أولياء الأمور عن نظام نور تسجيل أولى ابتدائي 1444 ورياض الأطفال، وما هي طريقة التسجيل عبر نظام نور، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز والذي يحتوي على مواعيد تسجيل المستجدين في نظام نور.

رابط نظام نور تسجيل روضة 1443

نظام نور هو نظام إلكتروني يحتوي على العديد من المميزات، فمن خلاله يتم تسجيل الطلاب المستجدين، تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال إلكترونياً، حيث يستطيع ولي الأمر ومدراء المدارس وكذلك موظفي إدارة الاختبارات والقبول، من تسجيل الطلاب بكل سهولة عبر نظام نور الإلكتروني ومن خلال نظام آلي متكامل.

موعد تسجيل نظام نور أولى ابتدائي ورياض أطفال

نشرت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر مواعيد تسجيل الطلاب الجدد للعام 1443\1444، طلاب المرحلتين رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وسوف يتم فتح موقع نظام نور لاستقبال تسجيل الطلاب الجدد في المواعيد المحددة، والتي سوف نوفرها لكم من خلال التويتة التالية:-

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور وطريقة التسجيل

يتم تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور تسجيل رياض الأطفال إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة وهي كالتالي:-

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بولي الأمر.

وفي حال نسيان ولي الأمر لكلمة المرور يتم النقر على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور”.

ثم يتم إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

النقر على أيقونة “التالي” وسوف يصل لولي الأمر رسالة عبر الجوال الخاص به والذي تم إدراج رقمه ضمن البيانات المطلوبة هذه الرسالة تحتوي على كلمة المرور الجديدة.

النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب المستجد والنقر على تسجيل.

مرفق فيديوا يوضح الطريقة بالتفصيل.

نظام نور noor.moe.gov.sa

تهتم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة التعليم. لذلك قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية، ومن أهم هذه المواقع موقع نظام نور الإلكتروني، والذي يخدم جميع المنتمين والمهتمين بالعملية التعليمية من معلمين وطلاب وأولياء الأمور. ومن أهم هذه الخدمات تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام noor.

المستندات المطلوبة حسب الجنسيات

أولاً الطالب السعودي:

شهادة التحصينات الأساسية مكتملة. إجراء الكشف الطبي من الوحدة الصحية أو أقرب مستشفى أو مركز صحي حكومي أو أهلي. طباعة نموذج الكشف الطبي من على نظام نور أو الحصول عليه من المدرسة. إثبات مقر السكن الذي يقع في نطاق المدرسة كنسخة من صك العقار أو صورة من عقد الإيجار أو صورة من فاتورة المياه أو الكهرباء.

ثانياً طالب مجلس التعاون الخليجي:

بالإضافة إلى ما سبق من متطلبات للطالب السعودي يجب إحضار صورة من جواز السفر موضحاً فيه تاريخ ومكان الميلاد. صورة من بطاقة الهوية الوطنية صادرة من بلده موضح بها تاريخ ومحل الميلاد. إذا لم تكن بطاقة الهوية غير موضح بها مكان ومحل الميلاد يجب عليه إحضار شهادة الميلاد.

ثالثاَ طلاب من جنسيات أخرى:

بالإضافة إلى المستندات المطلوبة من الطالب السعودي عليه إحضار صورة من جواز السفر موضح فيه مكان وتاريخ الميلاد. صورة من الإقامة النظامية.

موعد تسجيل رياض الأطفال وطريقة تعديل البيانات

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر. أنه سيتم تلقي طلبات تسجيل الطلاب الجدد إلكترونياً عبر نظام نور. بدايةً من يوم الأحد 28\10\1443 ويستمر التسجيل خلال العام الدراسي. وفيما يخص طريقة تعديل البيانات بعد حفظها كل ما عليك فعله هو الدخول على موقع نظام نور برقم الهوية. ثم النقر على أيقونة تعديل معلوماتي الشخصية. وبعد إتمام التعديل قم بالنقر على أيقونة “حفظ”. وكانت وزارة التعليم قد شددت على ضرورة التسجيل في المواعيد المحددة.

موعد تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية

نشرت وزارة التعليم السعودية في جدول معلن عبر موقعها الرسمي في تويتر مواعيد تسجيل الطلاب الجدد طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444. وكما جاء في الجدول فإن موعد تسجيل طالب جديد وتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية سيكون الأحد 27\11\1443. ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حتى قفل باب التسجيل في 17\03\1444.