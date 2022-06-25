غوتيريش يدعو إلى احترام قرار المحكمة في قضية اغتيال الحريري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 25 يونيو 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك في بيان أصدره فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، وصل الأناضول نسخة منه.

وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، حكما بالسجن المؤبد على عنصرين من "حزب الله"، في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وقالت المحكمة، في تغريدة، إن غرفة الاستئناف فرضت بالإجماع على كل من حسن مرعي، وحسين عنيسي السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها، عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها.

وتعليقا على ذلك، ذكر حق، أن الأمين العام أحيط علما بحكم المحكمة الخاصة بلبنان، والذي حكم فيه على مرعي وعنيسي بالسجن المؤبد، عن هجوم 14 فبراير/ شباط 2005 في بيروت، والذي أسفر عن مقتل رفيق الحريري و21 شخصا معه وإصابة 226 آخرين.

وأضاف أن "أفكار الأمين العام مع ضحايا هجوم 14 شباط وأسرهم، حيث لا يزال السيد مرعي، والسيد عنيسي، طليقين".

وتابع حق: "يشير الأمين العام إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان، ويدعو الجميع إلى احترام قرارها، كما يعرب عن تقديره العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين المشاركين بالقضية على مر السنين".

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هي جنائية ذات طابع دولي، أقرها مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري و21 آخرين.

السعودية ترحب بحكم ضد عضوين بـ"حزب الله" أدينا‎ باغتيال الحريري

رحّبت السعودية، الجمعة، بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة في لبنان بحق عنصرين من تنظيم "حزب الله" بتهمة الضلوع في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.‎

وقالت الخارجية السعودية‎، في بيان، إن المملكة "رحّبت بالحكم الصادر بالإجماع بحق عميلين لحزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري".

ودعت الوزارة، المجتمع الدوليّ إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي "يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران"، على حد وصفها.

وطالبت بـ "العمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبّع الجُناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبّب بفوضى غير مسبوقة".

وشددت على ضرورة "نزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية، بسبب ممارساتهم الإرهابية".

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