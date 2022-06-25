كيفية التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون مع حلول عيد الأضحى المبارك 1443

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة الإحسان لتسديد الديون منصة إلكترونية يوجد بها العديد من الخدمات للأشخاص الذين يقومون بإنشاء حساب خاص بهم على المنصة تلك الخدمات تساهم في تحسين العمل الخيري من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي من المنصة وهو العمل على تحقيق قطاع العمل الخيري في السعودية والتأكد من وصول التبرعات للمستحقين وذلك بعد دراسة حالتهم والتأكد من احقيهم للحصول على المساعدات والتبرعات إحسان من المنصات الغنية عن التعريف التي تسهل عملية التسجيل لتسديد ديون الفقراء والمحتاجين على الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية وذلك ليس بشهر محدد بل على مدار العام.

كيفية التسجيل في منصة الإحسان لتسديد الديون

تسعى دائما المنصة الوطنية للعمل الخيري في تسديد الديون عن الأشخاص الغير قادرين وتقديم المساعدات المجانية لهم والعلاجية بالإضافة إلى المساعدات الأخري للفئات المستحقة وللتسجيل في منصة إحسان الخيرية والاستفادة من التبرعات الخاصة وتسديد الديون يجب اتباع النقاط الأتية:

الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية.

ثم الضغط على أيقونة التسجيل اعلي الصفحة الرئيسية في اليسار.

وبعد الضغط على زر إنشاء حساب.

يجب تسجيل البيانات المطلوبة والتي تشمل( الاسم ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني).

التحقق من الرمز المرئي.

الذهاب إلى البريد الإلكتروني.

العودة مرة اخرى لتسجيل الدخول على الحساب.

سوف يسدل أمامك العديد من الخدمات المتاحة والخاصة بتسديد الديون.

شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية

وضعت منصة إحسان الخيرية بعض من الشروط والضوابط المهمة والتي يشترط توافرها في الأشخاص المتقدمين بهدف وصول المساعدات إلى مستحقيها حيث كان من ابرز هذه الشروط الأتي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون متواجد بالفعل على أراضي المملكة حيث لا يحق التسجيل لمن هو خارج البلاد.

لابد من أن يمتلك المستفيد بريد إلكتروني فعال بحيث يتمكن من أجراء خطوات التسجيل.

يشترط أن يكون للمستفيد حساب على منصة التواصل.

خطوات التبرع في منصة إحسان الخيرية

خطوات سهلة وبسيطة لراغبي التبرع في منصة إحسان الخيرية من ابرز هذه الخطوات الأتي:

الخطوة الأولي الدخول على رابط منصة إحسان الخالية عبر شبكة الأنترنت. اضغط على كلمة تبرع. ثم اختر الفئات الأكثر حاجة أو المشاريع التي تودد التبرع إليها. يجب تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. حدد مبلغ التبرع. عليك إنها عملية الدخول والتبرع.

رقم منصة إحسان الخيرية

أطلقت منصة إحسان الخيرية أرقام للتواصل مع المواطنين وهي: