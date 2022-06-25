نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد استخراج معدل التلميذ الثلاثي الثالث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ، يزداد البحث في تونس عن كيفية الاطلاع عن نتائج الامتحانات أو المعدل السنوي للتلميذ(ة) للثلاثي الثالث للعام الدراسي الحالي من خلال مدرستي فضاء التلميذ والولي أو الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية ent.cnte.tn الذي يتم من خلاله معرفة النتائج السنوية لكافة الطلاب في دولة تونس، حيث عملت وزارة التربية والتعليم التونسية على تسهيل عملية حصول الطلاب على نتائجهم وبشكل إلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورنا في مختلف المناطق التونسية، كما أن الفضاء الرقمي يتيح لكافة الأولياء متابعة أبنائهم والاطلاع كافة التفاصيل التي يريدونها ومعرفة بطاقات الأعداد ومعدل التلميذ ومتابعة سلوك أبنائهم من خلال ملاحظات المعلم، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على رابط تطبيق مدرستي للمدارس الابتدائية من أجل الاطلاع على الإعداد الثلاثي الثالث والمعدل للسنة الدراسية 2021-2022.

الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد

عرف محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في دولة تونس عمليات بحث رهيبة عن كيفية الاستعلام عن معدل الطلاب واستخراج بطاقات الإعداد للثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية 2022 بشكل إلكتروني وبكل سهولة من خلال الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية أو فضاء ولي التلميذ والولي المعتمدين من قبل وزارة التربية والتعليم التونسية ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على الخطوات بشكل مفصل ودقيق.

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في دولة تونس في الساعات القليلة المقبلة عن نتائج الامتحانات لمختلف المراحل التعليمية عبر فضاء التلميذ والفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد د cnte.tn منصة مدرستي التعليمية في جميع الولايات التونسية. ولاستخراج معدل التلميذ للفصل الدراسي الثالث ما عليكم سوى تطبيق الخطوات المذكورة بشكل مفصل ودقيق في الفقرة التالية من هذا المقال.

رابط موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية www.ent.cnte.tn

في بداية العام الدراسي الجديد 2022 أعلنت وزارة التربية التونسية عن بداية عملية تحديث المنظومة التربوية. من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة حتى يتسنى للولي الأمر الولوج على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية http://www.ent.cnte.tn. ومتابعة سير العملية الدراسية للأبناء واستخراج نتائج المعدلات والفروض والواجبات المدرسية. ومتابعة سجل الحضور وسلوك التلميذ ولاستخراج بطاقات الأعداد يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية

ثانيا: تثبيت تطبيق مدرستي على هاتفك

ثالثا: بمجرد الخول على التطبيق يجب أن تختار الولاية التابعة لك

رابعا: بعد اختيار الولاية اختر المدرسة التي يدرس فيها الطالب

أدخل كافة بيانات الدخول التي تم إرسالها لك عبر البريد الإلكتروني الذي سجلت به

بعدها يجب اختيار خانة دخول ولي أو تلميذ والضغط على عبارة دخول

بمجرد الدخول نضغط على مربع أعداد الامتحانات

ثمّ اختيار الثلاثي الأول

سوف تظهر لك المواد الدراسية مع الأعداد التي تحصل عليها التلميذ مع معدل الثلاثي الأول والرتبة

بعدما شرحنا لكم في وقت سابق كيفية التسجيل عن بعد 2021 عبر موقع inscription education tn يمكنكم من خلال الفيديو أدناه الاطلاع على طريقة استخراج نتائج الامتحانات وبطاقات الإعداد ومعدل التلميذ بكل سهولة.

علاوة على ذلك، يمكن لكل أولياء التلاميذ في كل ولايات دولة تونس الشقيقة معرفة نتائج الامتحانات 2021 – 2022 عبر الولوج على فضاء التلميذ أو الولي الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية الإلكتروني الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم التونسية بهدف تطوير المنظومة التعليمية وبغية تسهيل عملية الاطلاع على النتائج والحصول على بطاقات الإعداد لكافة الطلاب في المرحلة الابتدائية

فضاء التلميذ نتائج الامتحانات

لحد الساعة يرغب العديد من الأولياء في تونس معرفة معدل التلميذ للسنة الدراسية الحالية 2021-2022. من خلال الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد. الذي تم إتاحته من قبل وزارة التربية والتعليم التونسية. ويمكن لكافة الأولياء استخراج معدل التلميذ الخاص بالثلاثي الأول بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال اتباع كافة الخطوات التي ذكرناها أعلاه أو مشاهدة الفيديو الذي يشتمل على طريقة الحصول على الثلاثي الأول للمدارس الابتدائية.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم التونسية من خلال بيان رسمي صادر عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها. على أن سحب نتائج الامتحانات عبر موقع فضاء التلميذ سيكون بداية من يوم الخميس 15 ديسمبر 2021. كما نوهت الوزارة على وجوب رفع علامات طلاب المدارس الابتدائية في موقع فضاء الولي ent.cnte.tn على مستوى كافة الولايات التونسية.

رغم مرور اكثر من أسبوع على اعلان نتائج الامتحانات الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية إلا ان البحث يزداد كل يوم عن موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد وطريقة استخراج معدل الثلاثي الثالث للعام الدراسي الحالي 2021-2022، كما اكدت وزارة التربية والتعليم التونسية انه يمكن لجميع الاولياء استخراج نتائج أبنائهم بشكل الكتروني وفي كل وقت يرغبون به.

فضاء التلميذ المعدل

علاوة على ذلك، تعلم وزارة التربية والتعليم في تونس أنه يمكن لجميع أولياء التلاميذ الاطلاع على بطاقات أعداد وكذلك الدرجات التي تحصل عليها أبنائهم في الفصل الدراسي الثالث في المدارس الابتدائية في نسخ رقمية وذلك عبر الروابط الدخول على رابط موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية www.ent.cnte.tn واتباع جميع الخطوات التي ادرجناها ادناه بشكل مفصل.

من المرجح ان تعلن وزارة التربية والتعليم في دولة تونس عن معدلات التلميذ للسنة الدراسية الحالية 2021-2022 في الساعات المقبلة من خلال الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد www.ent.cnte.tn، لأن عطلة الربيع حسب رزنامة التربية والتعليم ستكون بداية من 14 مارس 2022، وكل من يرغب في الاستعلام عن معدل التلميذ ما عليه سوى اتباع الخطوات المدرجة أعلاه.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن كيفية استخراج الأعداد مع معدل الثلاثي الأول والرتبة لسنة الدراسية الحالية. من خلال موقع لفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية www.ent.cnte.tn. كما يمكن لكل ولي لم يتمكن من الحصول على نتائج الامتحانات أو الأعداد. ترك تعليق أسفل المقال يوضح فيه المشكلة التي صادفته اثناء الدخول على الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية.