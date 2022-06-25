نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج طلاب الثاني عشر “الثانوية العامة” الكويت 2022 بالرقم المدني “المربع الإلكتروني للنتائج” app.moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط نتائج طلاب الثاني عشر “الثانوية العامة” الكويت 2022 والمدارس التي رفعت نتائج طلابها على المربع الإلكتروني للنتائج app.moe.edu.kw بالكويت 2022، وذلك من خلال رابط استخراج النتيجة وشهادات الطلاب، بعدما تم الإعلان عن الموعد المؤكد الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنه لنزول جميع النتائج على الموقع الإلكتروني، وسوف يتم إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 بالكويت مساء يوم الأحد 25 يونيو 2022، وسيتم تفعيل الاستخراج بالرقم المدني، حيث تستمر المدارس في تنزيل الأرقام على المنصة الرسمية للنتائج ليتم إتاحتها فور أن تقوم جميع المدارس بالانتهاء، وجدير بالذكر أو وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت أعلنت الخميس الانتهاء النتائج من الامتحانات وبدأت لجان التصحيح فور انتهاء الطلاب، ليتم مراجعتها ورفعها في وقت قليل.

رابط نتائج طلاب الثاني عشر “الثانوية العامة” الكويت 2022 بالرقم المدني “المربع الإلكتروني للنتائج”

بمتابعة نتائج المدارس في دولة الكويت فقد انتهت المدارس من نتيجة صفوف النقل جميعها، بالصفوف الابتدائية وحتى الصف الحادي عشر، وقامت الوزارة ممثلة في كافة مدارس الدولة بتنزيل الأرقام عبر منصة نتائج الطلاب وتم إتاحتها في خلال الفترة الماضية، بحث الطلاب الذين لم يجتازوا اختبارات الدور الأول عن موعد رزنامة الدور الثاني، وقامت الوزارة اليوم بالإعلان عن جدول الدور الثاني للطلاب، بينما انتهت لجان التصحيح من الصف الثاني عشر في كافة المدارس، وتقوم المدرسة التي تنتهي من مراجعة وحصر أرقام الطلاب برفع النتيجة على الرابط الرسمي لاستخراج النتائج، بينما يتم الإعلان عن المدارس التي رفعت النتائج.

إحصاءات المدارس التي رفعت نتائج الثانوية العامة 2022

بالدخول على رابط استخراج النتائج فإن نسبة المدارس التي أعلنت عن رفع النتائج للطلاب فيها لم تتجاوز حتى الآن 40% من باقي المدارس، وتستمر المدارس اليوم الجمعة بالانتهاء من رفع النتائج حتى يتم الانتهاء التام منهم، وتقوم وزارة التربية والتعليم في الحال بتفعيل رابط استخراج الأرقام الامتحانية للدور الأول بالثانوية العامة.

طريقة وخطوات استخراج نتيجة الطالب بالثانوية في دولة الكويت

تبدأ الخطوات بالدخول على رابط استخراج إحصائيات المدارس للتعرف على المدارس التي قامت بالانتهاء من رفع النتيجة . يقوم المستخدم بعد تلك الخطوة بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم لخدمات الطالب والمعلم. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية لخدمات الطلاب “قائمة الطالب”. يقوم باختيار الخدمات الطلابية. كما يمكن الدخول المباشر على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني. لاستخراج شهادات نهاية الفترة يتم اختيار هذه الأيقونة واتباع خطوات الاستعلام بالرقم المدني والرقم المتسلسل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 “الصف الثاني عشر بالكويت

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أعلنت وزارة التربية بالكويت عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الكويتية لطلاب وطالبات الصف الثاني عشر، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، وفقا للتقويم الدراسي بدولة الكويت، وسيتم فور إعلان النتائج تحميلها على رابط موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي، وسيتم الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني.

ولا يسعنا في ختام هذا التقرير سوى الدعاء لجميع طلاب وطالبات الصف الثاني عشر 2022 “الثانوية العامة” بالكويت، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو صعوبة غي استخراج نتائج الطلاب والطالبات للصف الثاني عشر، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.