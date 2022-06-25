مستشار ألمانيا: نبحث مع شركاء دول السبع عن حلول لأزمة الطاقة والتضخم

جدة - نرمين السيد - وفى رسالته الأسبوعية المتلفزة، قال شولتس، اليوم السبت: "الكثير من الأشياء التى نتسوقها أصبحت أغلى ثمنا، ومن ذلك المواد الغذائية، وكذلك أيضا وبشكل خاص جدا أسعار الطاقة، وهذا ما نلاحظه فى محطات الوقود، وسنلاحظه عندما يتعين علينا دفع فاتورة التدفئة، وقد صار زيت التدفئة والغاز وأشياء كثيرة للغاية أغلى مما كانت عليه قبل عام. وعلينا أن نأخذ استعدادنا لهذا".

وأضاف المستشار الألمانى أن على بلاده أن تنسق مع دول أخرى حول ما يتعين فعله، " لأننا لا يمكننا التغلب على التحديات الناجمة عن مثل هذا الموقف الجديد علينا جميعا، إلا معًا، ونحن راغبون فى أن نناقش هذا كله على الصعيد السياسى"، وذلك فى إشارة إلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التى ستنعقد فى فندق قصر إلما بولاية بافاريا الألمانية فى اليومين القادمين.

وأوضح شولتس أنه "بدأ نادى المناقشة هذا باسم مجموعة الست، حيث كان يضم ست دول وذلك عندما دعا المستشار الألمانى الراحل هيلموت شميت، إلى الحديث عن الكيفية التى سنتعامل بها مع أزمة النفط آنذاك".

وأشار المسؤول الألمانى إلى ان المسألة تتعلق الآن بالأزمة الراهنة ووقف التغير المناخى الذى صنعه الإنسان عن طريق العدول عن استخدام الطاقات الأحفورية، لافتا إلى مهمة إنشاء "ناد للمناخ" تتعاون فيه الدول الراغبة فى تحقيق هذا الهدف.