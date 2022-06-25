الدعم السكني بالسعودية وإضافة 5 باقات دعم غير مسترد بقيمة 100 ألف ريال

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عمر شويل - جدة الدعم السكني بالسعودية يوفر 5 باقات إضافية جديدة بدعم مالي اختياري غير مسترد بقيمة 100 ألف ريال؛ تسهيلاً على المواطنين السعوديين المستفيدين تملك المسكن الأول و انتقاء ما يلبي تطلعاتهم السكنية ، ويمكنهم الاستفادة من هذه الباقات من خلال اختيارها من ضمن الخيارات المتاحة عبر موقع سكني الالكتروني، ويكون ذلك على وحدات البناء الجاهزة أو الذاتية أو التي تحت الانشاء الدعم العيني أو منتج أرض وقرض.

فعقب تدشين برنامج الدعم السكني عام 2017 من قِبل وزارة الإسكان لخدمة 280 ألف مواطن سعودي تسارع الكثيرون في الدخول على الموقع الإلكتروني للتقديم والاستفادة من هذه الخدمة وذلك في حالة توافر الشروط التي أقرتها وزارة الإسكان السعودية.

الفئات المستحقة للدعم السكنى السعودي وشروط استحقاقه وموعد نزوله

الدعم السكني بالسعودية واطلاق خمس باقات اختيارية جديدة 1443هـ

أقر برنامج الدعم السكني السعودي عن إطلاق 5 باقات اختيارية جديدة تصل حتى 100 ألف ريال، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم اختيار الباقة المناسبة لهم، وتتميز هذه الباقات بأنها غير مستردة ويتم استلامها عقب توقيع العقد التمويلي، والباقات الخمس التى تم اضافتها هى كالتالي ذكره:

باقة الدعم المُقدم

باقة الايجار

باقة الأثاث

باقة البناء الذاتي

باقة تجديد المسكن

يُمكن للمستفيد الاختيار من بين الحلول والخيارات السكنية ما يناسب رغباته ويلبي احتياجاته بما يسهّل عليه تملّك المسكن الأول.#حلول_وخيارات_أكثر pic.twitter.com/wdv0sh0hoV — برنامج سكني (@SaudiHousing) يُمكن للمستفيد الاختيار من بين الحلول والخيارات السكنية ما يناسب رغباته ويلبي احتياجاته بما يسهّل عليه تملّك المسكن الأول.#حلول_وخيارات_أكثر pic.twitter.com/wdv0sh0hoV — برنامج سكني (@SaudiHousing) June 22, 2022

و يستطيع الراغبون من الاستفادة من هذه الباقات من الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم واختيار الباقة المناسبة لهم من خلال الاختيارات المتاحة لديهم.

طريقة الدخول على الموقع الإلكتروني للحصول على الباقات

وتسهيلاً على المواطنين أتاحت وزارة الإسكان السعودية موقع الكتروني خاص بالدعم السكني، حتى يتمكن المستفيد من خلاله التسجيل والاستفادة من المنتجات والخدمات المُقدمة من قِبل البرنامج، وذلك من خلال خطوات عدة وهى كالتالي ذكره:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بسكني.

النقر على تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة ( رقم الهوية _ البريد الالكتروني _ كلمة المرور _ رمز التحقق )

الضغط على كلمة تسجيل.

النقر على كلمة المنتجات، واختيار الباقة المناسبة للاستفادة منها.

كتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

النقر على زر تقديم حتى يتم التفاعل مع المستفيد في حالة قبول طلب التقديم.

رقم الدعم السكني للتواصل والاستفسار

وقد أتاحت وزارة الإسكان السعودية خدمة الرد السريع من خلال الرقم السكني الموحد 199090 لخدمة المواطنين السعوديين للتواصل والاستفسار وتقديم الشكاوي خلال فترة العمل.