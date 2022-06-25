نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسك الختام.. موعد مباراة النصر والفتح الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والفتح ، ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، ولحساب الدور الثاني أو مرحلة الإياب، سيكون ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض شاهدًا مساء الإثنين 27 يونيو 2022 على مواجهة قوية وهامة، تمثل مسك الختام لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، تجمع فريقا الفتح والنصر ، الذي يطمح كلاهما لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما فقد العالمي فرصته في المنافسة على اللقب أو حتى المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2023 ، مقابل ضمان النموذجي الحضور والمشاركة للمرة الـ14 على التوالي في البطولة الأقوى عربيًا وخليجيًا الموسم المقبل.

نتناول في التغطية المقبلة، شتى التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الطبعة 46 من دوري المحترفين السعودي ، بجانب تاريخ مواجهات النصر والفتح .

مباراة النصر والفتح

بذكريات المواجهة القوية في الدور الأول، يجدد فريقا الفتح والنصر الموعد مع لقاء جديد.

حيث أسفرت مباراة الذهاب مطلع العام الجاري، عن فوز صعب للفرسان.

ما يجعل لقاء الإثنين، مفتوحًا على كافة التوقعات.

في ظل خوض الجانبين المواجهة بلا ضغوط، وبرغبة في إنهاء الموسم بأعلى رصيد من النقاط فقط.

فيما يلي نستعرض ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2022 قبل انطلاق الجولة 30 :

وهذا جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي :

نادي النصر

نستهل تغطيتنا للحدث مع أصحاب الديار نادي النصر السعودي .

والذي يدخل مواجهة الإثنين بأرياحية كبيرة، بعد ضمان احتفاظه بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي .

إذ حصد خلال الموسم الحالي 58 نقطة وصافي (21) هدفًا.

وذلك من 18 انتصارًا و4 تعادلات.

بينما تلقى 7 هزائم في الجولات الـ29 التي خاضها.

وفي آخر 5 مباريات للنصر في الدوري السعودي ، نجحت كتيبة المدير الفني الأرجنتيني ميجيل انخيل روسو في حصد 13 نقطة.

وذلك من 4 انتصارات على أندية الفيحاء والشباب في ديربي الرياض .

إضافة إلى الرائد والحزم .

مقابل تعادل إيجابي وحيد مع الأهلي في الكلاسيكو السعودي .

نادي الفتح

على الجانب الآخر، يدخل نادي الفتح السعودي مواجهة الإثنين طامحًا إلى الاحتفاظ بالمركز السادس.

وذلك في ظل منافسة من أصحاب المراكز من السابع إلى الـ12 على اقتناصه.

إذ يمتلك النموذجي 35 نقطة وصافي (5) أهداف.

فقد حقق الفوز هذا الموسم في 9 مباريات وتعادل في 8 أخرى.

ولكن تجرع مرارة الخسارة في 12 مباراة خلال 29 جولة خاضها.

وفي آخر 5 مباريات للفتح في الدوري السعودي ، تمكن أبناء المدرب اليوناني جيورجوس دونيس من جمع 4 نقاط.

وذلك من فوز واحد على ضمك.

وتعادلًا إيجابيًا مثيرًا مع الاتحاد.

ولكن خسر من أمام الفيصلي والطائي وأخيرًا من الهلال .

تاريخ مواجهات النصر والفتح

على صعيد المواجهات المباشرة بين الفتح والنصر في الدوري السعودي ، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين 25 لقاءً.

فاز النصر في 14 مباراة، بينما حقق الفتح الفوز في 3 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات.

وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات النصر أمام الفتح ، فقد أحرز العالمي 45 هدفًا، بينما سجل فارس الأحساء 22 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات النصر والفتح ، فكانت فوز بنتيجة (4-2).

والتي تحققت في مناسبتين، آخرهما كان في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين موسم 2015/2014 .

والذي أحرز الفرسان لقبه برصيد 64 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي.

فيما كان الفوز الأكبر لـ النصر ضد الفتح بنتيجة (5-0).

وهو ما حدث في مواجهة الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 .

والذي فاز بلقبه نادي النصر أيضًا، برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة عن غريمه التقليدي الهلال.

بينما كان أكبر فوز لـ الفتح ضد النصر بنتيجة (2-1).

وهو ما حدث في المباريات الثلاث التي فاز بها أبناء النخيل.

كان آخرهم في لقاء الذهاب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021/2020 .

والذي توج به الزعيم الهلالي برصيد 61 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب الوصيف.

موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الختامي للفريقين، مساء الإثنين، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة النصر والفتح ، فالمنتظر – كما اعتدنا في “ثقفني” – أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن حكام المباريات قبل ساعات من انطلاقها.

ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية الحدث.

وعن معلق مباراة النصر والفتح ، فوفق مصادر لـ”ثقفني” سيكون المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري .

الخاتمة

استعرضنا خلال التغطية السابقة كل التفاصيل والكواليس والمعلومات المتاحة عن موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، فضلًا عن تاريخ لقاءات النصر والفتح .