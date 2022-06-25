نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: الاستعلام عن معلومات سجل السفر عبر أبشر في المقال التالي
من أهم الخدمات التي تم توفيرها في المملكة العربية السعودية للمسافرين في أي مكان في العالم هي خدمة الاستعلام عن معلومات سجل السفر عم طريق نظام أبشر، وتشرف عليه وزارة الداخلية السعودية، ويمكن معرفة سجل السفر للقنوات التي مضت والسنوات الحالية للمسافرين.
الاستعلام عن معلومات سجل السفر عبر أبشر
يمكن الاستعلام عن معلومات سجل السفر عن طريق أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب أولا الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية.
- يتم تسجيل الدخول للصفحة الرئيسية.
- يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على أبشر.
- يتم إدخال رمز التحقق الخاص بك.
- اضغط على أيقونة الدخول ليتم تسجيل الدخول.
- اختر القائمة الرئيسية ثم اضغط على الخدمات ويعدها خدمات الجوازات.
- ثم اختر خدمات استعلاماتي.
- يتم إدخال معلومات السجل المراد الاستعلام عنه.
- ثم اضغط على أيقونة البحث.
- سيظهر لك سجل السفر الخاص بك.
الاستعلام عن معلومات سجل السفر للمواطنين
أعلنت خدمة الاستعلامات عبر أبشر أنه يمكن الاستعلام عن السجل الخاص بالسفر بعد اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة أبشر.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- يتم إدخال الرمز المرئي الظاهر في الصفحة.
- يتم الضغط على زر الدخول.
- يتم اختيار القائمة الرئيسية ثم اختيار خدمات الاستعلامات.
- اختر خدمات الجوازات.
- ثم قم باختيار الاستعلام عن سجل سفر للمواطنين.
- يتم إدخال الرمز المرجعي في حقل البحث.
- يتم الضغط على كلمة بحث، سيظهر لك سجل السفر الخاص بك.
الاستعلام عن سجل السفر للمقيمين
يمكن الاستعلام عن سجل السفر للمقيمين عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.
- يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- يتم إدخال الرمز المرئي الظاهر في الصفحة.
- يتم الضغط على زر الدخول لتسجيل الدخول.
- من القائمة الرئيسية اضغط على خدمات الاستعلامات.
- قم باختيار خدمات الجوازات.
- ثم قم باختيار الاستعلام عن سجل سفر المقيمين.
- يتم إدخال الرقم المرجعي في مربع حقل البحث.
- قم بالضغط على زر البحث.
- سيظهر سجل السفر الخاص بك.
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