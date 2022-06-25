نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 بدون رقم هاتف في المقال التالي
هذه الطريقة تعتبر من الطرق الرسمية التي قدمتها إدارة لعبة ببجي موبايل، وهذا بسبب أن الموقع المستخدم في شحن شدات ببجي هو من ضمن الشركاء المعتمدين في لعبة ببجي وهي شركة (ميداس باي) التي تقدم خدمات الشحن لكثير من الألعاب الأون لاين بطريقة مضمونة ورسمية وليس موقع مستخدم للعبة ببجي فقط، ومن ضمن شحن شدات ببجي عبر موقع ميداس باي.
شحن شدات ببجي بطريقة رسمية
- أول خطوة يتم فيها الضغط على رابط موقع ميداس الرسمي باي الرسمي.
- بعد ذلك نقوم بالضغط على لعبة ببجي موبايل ثم الدخول على الصفحة المخصصة للشحن.
- عدد كبير من محبي ولاعبي لعبة ببجي موبايل على مستوى العالم يهتمون كثيراً بالحصول على شدات ببجي بطريقة رسمية باستخدام رقم الآي دي الخاص باللاعب، حيث تعتبر شدات ببجي من أبرز الأشياء التي تساعد اللاعب كثيراً في تحقيق النجاح والتقدم باللعبة للحصول على أشياء ثمينة لا يمكن الحصول عليها مجاناً، وفتح مستويات جديدة في اللعبة، ولكن يجب التأكد من أن طريقة الشحن رسمية حتى لا تتعرض الحسابات للسرقة.
- ثم إدخال رقم المعرف الخاص بحساب اللاعب أو رقم الآي دي.
- بعد ذلك يجد اللاعب أمامه عدة خيارات للشحن مثل: باقات جاهزة، أو تحديد اللاعب عدد الشدات الذي يريده.
- بعدما يحدد اللاعب عدد الشدات أو الباقة التي يريدها يتم الدلع بأي وسيلة موجودة في الموقع أو متاحة له.
شحن شدات ببجي مجاناً 2022 بدون رقم هاتف
الجدير بالذكر أن مؤقت ميداس باي وفر للاعبين فرص عديدة للحصول على شدات ببجي، وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق سهولة وفاعلية للحصول على مكافآت وهدايا في لعبة ببجي والحصول على مزيد من الشدات، كما يلي:
- يقوم اللاعب بالكثير من المهام في لعبة ببجي موبايل للحصول على شدات ولكن عند نجاح تلك المهام.
- القيام بتحدي الكؤوس في لعبة ببجي.
- يمكن أيضاً قيام اللاعب بحصاد جميع النقاط الأسبوعية.
- يقوم اللاعب بالدخول في منافسات اللعبة المتاحة أمام اللاعبين.
- يجب على اللاعب الانتصار في المعركة حتى يستطيعوا الحصول على النقاط التي تمكنهم من الحصول على شدات ببجي.
- عندما يحصل اللاعب على 1000 نقطة في لعبة ببجي يمكن أن يستبدلهم ب100شدة في اللعبة.
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