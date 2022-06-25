أصبح من السهل الآن عمل حسابات بنكية في بنك الرياض عبر الانترنت إذ أن الرياض وفرت خدمة بنك الرياض اون لاين، ويسهل الدخول على الموقع وتحديد الاسم ورقم الهوية الوطنية إلى جانب تحديد رقم الهاتف، يتم حفظ الإجراءات والاستمتاع بجميع المميزات التي يوفرها موقع بنك الرياض الالكتروني حيث يسهل بعد ذلك الاطلاع على معلومات الحساب، كما يمكن تحديث البيانات بكل سهولة من خلال ضغطة زر واحدة دون الحاجة إلى الذهاب لموقع البنك.

كيف اعرف حسابي في بنك الرياض عن طريق الجوال؟

يساهم الموقع الالكتروني الخاص ببنك الرياض في معرفة الحساب البنكي عبر الجوال في أسرع وقت، فقط كل ما عليك هو الدخول على حسابك الالكتروني من خلال هاتفك الجوال وكتابة رقم الحساب البنكي وإدخال كلمة المرور والاسم، ويسهل بعد ذلك تسجيل الدخول في كل مرة دون الحاجة إلى تسجيل رقم الحساب بل أنه بعد عمل حساب الكتروني يمكن الدخول عليه عن طريق حفظ البيانات المسجلة في أول مرة، كما عليك اختيار الخدمات المصرفية وكتابة رقم الهوية الوطنية ستظهر بيانات الحساب ويمكن طباعتها بسهولة كبيرة.

كيف أسوي حساب في بنك الرياض اون لاين وطريقة تحديث البيانات

يحتاج المواطن بين الحين والأخر إلى تحديث البيانات الخاصة بحسابه البنكي ويسهل عمل ذلك من خلال إتباع بعض الخطوات عبر الانترنت وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

تسجيل الدخول على موقع بنك الرياض اون لاين.

وإدخال الاسم المسجل وكلمة المرور في الصفحة الرئيسية للانتقال للصفحة التالية.

ثم إدخال الرقم السري المؤقت المرسل عبر الهاتف لحفظ الأمان ثم يتم فتح صفحة الحساب المصرفي الخاصة بك.

والضغط على البيانات المراد تعديلها والتي تخص الهوية الوطنية أو تحديث كلمة المرور أو غير ذلك.

ثم اختيار حفظ وتأكيد كلمة المرور ثم تسجيل الخروج.

كيف استرجع حسابي في بنك الرياض؟

يمكن استرجاع حساب بنك الرياض عبر الخدمات المقدمة اون لاين، وذلك حيث أن الموقع الالكتروني قد وفر العديد من الخدمات التي تسهل على العملاء إتمام عمليات كثيرة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ومن ضمن تلك الخدمات استرجاع الحساب في حين كان السبب غير أمني أو أمني فكل ما عليم فعله هو الدخول على الحساب والضغط على نسيت كلمة المرور وبالتالي سوف يتم توجيهك إلى صفحة أخرى لتحديد رقم الهوية والرقم السري للبطاقة البنكية مع تحديد كلمة مرور جديدة، ومن الجدير بالذكر أن الخدمات الخاصة بموقع بنك الرياض الالكتروني تضمن للعملاء الحفاظ على أمان الحساب بشكل مثالي فلا يسهل اختراقه.