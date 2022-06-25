نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على أعانة برنامج حافز وكيفية التسجيل في برنامج حافز في المقال التالي
برنامج حافز من أهم البرامج التي يبحث الكثير من المواطنين في السعودية على خطوات وشروط التسجيل به، وذلك لأنه مخصص لتوظيف الكثير من الشباب مع اختيار الوظيفة التي تتناسب مع كل شخص، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة بالشكل الأفضل والارتقاء بالمملكة العربية السعودية، والان يمكنكم معرفة خطوات التسجيل بشكل تفصيلي والشروط المطلوبة من خلال متابعة هذا المقال.
برنامج حافز هو إحدى البرامج التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بتوظيف المواطنين في المملكة السعودية، والتي قامت الحكومة السعودية بإصداره، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة الخاص بالشباب السعودي، ولذلك يبحث العديد من الشباب عن خطوات التسجيل في إعانة خافز، وعن أهم الشروط المطلوبة حتى يتم التسجيل بنجاح، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال الان.
كيفية التسجيل في برنامج حافز
هذه الخدمة متاحة لأي مواطن سعودي الجنسية ليس لديه عمل، ويتم التسجيل في برنامج حافز بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التي يمكن لأي شخص القيام بها وهي كالآتي:
- في البداية لابد من الدخول على رابط حافز للتسجيل الجديد.
- يتم ادخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في تحديد الهوية الخاصة بالشخص سواء كان مواطن سعودي الجنسية أو غير سعودي، ثم ادخال اسم المواطن، ورقم الهوية الوطنية الخاص به، ثم القيام بإدخال تاريخ الميلاد الخاص به، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني، ثم كتابة كلمة المرور الخاصة.
- بعد ذلك لابد من القيام بقراءة الشروط والموافقة عليها.
- التأكد من البيانات بشكل دقيق، ومراجعة رقم الهاتف.
- ارسال السيرة الذاتية، وايضًا المؤهل الدراسي.
- تاكيد الطلب في النهاية بعد إكمال كل طلب التوظيف، وسوف يتم الانضمام إلى حافز.
شروط إعانة حافز البحث عن العمل
حتى يتم التقدم للتسجيل في برنامج إعانة حافز للتوظيف بشكل صحيح لابد من توافر عدة شروط وهي كالآتي:
- لابد أن يكون الشخص المتقدم بغرض التوظيف قادر بالفعل على العمل بشكل كامل.
- ان لا يزيد سن هذا الشخص المتقدم عن ٣٥ عامًا ولا يقل أيضًا عن ٢٠ عامًا.
- كما يشترط أن يكون سعودي الجنسية، ومقيم في المملكة لمدة عشرة أشهر.
- يشترط أن يكون هذا الشخص عاطل تمامًا عن العمل، وليس له أي وظيفة حكومية.
- لابد أن لا يكون هذا المواطن حاصل على راتب للمتقاعدين.
- كما يشترط أيضًا أنه يكون قد أنهى دراسته بشكل كامل في كل المستويات الدراسية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي مؤسسة تجارية أو أي عمل خاص به.
- عدم إقامة هذا الشخص في اي دار للرعاية الاجتماعية.
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