نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 بالرقم المدني موقع المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 أصبح محل بحث مكثف من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الكويت، فقد ازداد البحث بشكل كبير عن رابط نتائج الثاني عشر 2022 الكويت، وذلك بعد أن أدى الطلاب الامتحانات في ظل تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا الخطير، فقد قامت وزارة التربية والتعليم في الكويت بجهد كبير في توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب والطالبات أثناء فترة تأديتهم لامتحانات الصف الثاني عشر 2022 الكويت بقسميه العلمي والأدبي امتحانات نهاية العام الدراسي 2021\2022.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022

بدأت اختبارات الصف الثاني عشر 2022 الكويت يوم الأحد الموافق 21\06\2022، امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2021\2022 بقسميه العلمي والأدبي، فقد استهل طلاب القسم الأدبي الامتحانات بمادة اللغة الفرنسية فيما بدأ القسم العلمي بمادة الرياضيات، وجرت الامتحانات بعد تجهيز كامل للمدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وقامت اللجان المختلفة المشكلة بمباشرة عملها بمنتهى الجدية منذ انطلاق امتحانات الثاني عشر، حيث قامت لجان الكنترول ولجان الإحصاء واللجان الفنية ببذل كل الجهد في سبيل الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان وإعطاء كل طالب حقه في التصحيح والدرجات.

المربع الإلكتروني الثاني عشر

يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الكويت moe.edu.kw ومن خلال موقع المربع الإلكتروني للنتائج app.moe.edu.kw، ويتم استخراج النتائج بالرقم المدني والاسم بطريقة سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها في الفقرة القادمة.

رابط نتائج الثاني عشر 2022 الكويت

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي moe.edu.kw.

النقر على أيقونة قائمة الطالب ومنها يتم اختيار نتائج الطلبة.

أو من خلال الضغط مباشرةً على موقع المربع الإلكتروني للنتائج app.moe.edu.kw.

اختيار نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت.

إدخال الرقم المدني بشكل صحيح والنقر على “استعلام” أو عرض النتيجة.

نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني الكويت

كما ذكرنا لكم في أول هذا المقال أن امتحانات الصف الثاني عشر قد بدأ يوم الأحد الموافق 12\06\2022 بقسميه الأدبي والعلمي. وقد استمر امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2021\2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 22\06\2022 القسم العلمي. أما القسم الأدبي والديني فمن المقرر أن ينتهي من الامتحانات يوم الخميس 23\06\2022. وتقوم لجان التصحيح بمباشرة عملها بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات مباشرةً. لذلك من المتوقع أن تظهر نتيجة الثاني عشر الكويت مع نهاية الامتحانات يوم الخميس 23\06\2022 أو على أقصى تقدير مع بداية الأسبوع القادم.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسم وزارة التربية وأسماء أوائل الثاني عشر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي في تويتر. أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2022 الصف الثاني عشر مساء الأحد 26\06\2022. وجاء هذا الموعد وفق التقويم الدراسي المعدل.

نتيجة الشهادة الثانوية وموعد تسليم بطاقات الدرجات

من المقرر كما جاء في بيان الوزارة الرسمي عبر تويتر وكما هو موجود في التقويم الدراسي المعدل. فإنه سوف يتم تسليم درجات آخر العام لطلاب الثاني عشر يوم الإثنين 27\06\2022.