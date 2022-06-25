العالم اليوم - طالت جنرالات بارزين.. "تغييرات كبيرة" في قيادة الجيش الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:15 مساءً - قالت وزارة الدفاع البريطانية إن تغيرات كبيرة تجري في القيادة العليا للجيش الروسي منذ مطلع يونيو الجاري، لافتة إلى أنه "من المرجح أن موسكو أطاحت عدة جنرالات من أدوار قيادية في عمليات رئيسية بأوكرانيا".

وجاء في سلسلة من التغريدات على صفحة وزارة الدفاع البريطانية في "تويتر"، أن التغييرات التي أجرتها روسيا في قيادة الجيش شملت قائد القوات المحمولة جوا الجنرال أندريه سيرديوكوف، وقائد القوات الجنوبية الجنرال ألكسندر دفورنيكوف.

يذكر أنه في أبريل الماضي، تولى دفورنيكوف مهمة قيادة القوات الروسية في حربها على أوكرانيا.

كما نوهت الوزارة في تغريداتها، إلى أنه "من المرجح أن تنقل قيادة القوات الجنوبية إلى العقيد سيرغي سوروفيكين، حيث تواصل تلك القوات أداء دور مركزي في الهجوم الروسي على دونباس (الأوكرانية)".

وأضافت: "لأكثر من 30 عاما، كانت حياة سوروفكين المهنية مليئة بادعاءات بالفساد والعنف".

وتتابع بريطانيا الحرب الروسية الأوكرانية عن كثب، وتصدر تقارير معلوماتية عنها بشكل مستمر منذ بدأت في 24 فبراير الماضي.

ومن جهة أخرى، اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح، روسيا بتأجيج أزمة الغذاء من خلال منع صادرات الحبوب من أوكرانيا، التي تسهم بعُشر صادرات القمح العالمية تقريبا.

والخميس قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن لندن مستعدة لتقديم يد العون في إزالة الألغام قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا، وتدرس تقديم تأمين على السفن لنقل ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في البلاد.

وتنفي روسيا مسؤوليتها عن الأزمة، وتلقي باللوم على العقوبات الغربية المفروضة عليها التي أدت إلى قفزة في أسعار الغذاء عالميا، كما تقول إن الغرب ينشر الأكاذيب حول أسباب الأزمة.