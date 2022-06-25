لبنان يحظر تجمعات المثليين بعد دعوات على التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الداخلية اللبنانى، بسام مولوى، أمس الجمعة، القوى الأمنية لمنع أنشطة متوقعة لمجتمع المثليين، وذلك ردًا على دعوة تداولها ناشطون من مجتمع الميم عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام الماضية، للمشاركة فى أنشطة عدة بينها عرض مسرحى، حسبما نقلت "فرانس برس".





وفى كتاب رسمى إلى قوى الأمن الداخلى والأمن العام، قال مولوى: "بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى، لإقامة حفلات، وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسى فى لبنان، وبعد أن تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة، يطلب إليكم فورا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أى احتفال، أو لقاء، أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة". وشدد وزير الداخلية اللبنانى أنه "لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية، وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد فى مجتمعنا، ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية". وكان مفتى الجمهورية عبد اللطيف دريان، شدد على رفضه للمثلية، وقال فى كلمة إن دار الفتوى "لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية".

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