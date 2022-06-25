مصرع 18 مهاجرا إفريقيا حاولوا العبور لإسبانيا عبر مليلة

جدة - نرمين السيد - لقى 18 مهاجرًا من أصول إفريقية حتفهم، أمس الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودى للعبور من المغرب إلى إسبانيا عبر جيب مليلة، وذلك وفقًا لحصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بيان للسلطات المحلية فى إقليم الناظور، أمس الجمعة، إن "13 مهاجرًا غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة، مساء اليوم، متأثرين بجروحهم الخطيرة".

وكان أكثر من 400 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلة الذى تسيطر عليه إسبانيا من المغرب، أمس الجمعة، حيث "نجح عدد كبير منهم فى ذلك"، فى محاولة دخول جماعية هى الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها بين إسبانيا والمغرب فى منتصف مارس الماضى، بعد خلاف دبلوماسى استمر قرابة العام.

يذكر أن مليلة هو أحد جيبين لإسبانيا ويقعان على ساحل المغرب الشمالى، وهما بوابة لهروب اللاجئين والمهاجرين فى بعض الأحيان.