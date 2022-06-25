“Link” متى تطلع نتائج التحصيلي الفترة الأولى 2022 e-services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم اجابة سؤال متى تطلع نتائج التحصيلي الفترة الأولى 2022، حيث يتابعها الطلاب على شبكة الإنترنت، ويتسائلون عنها في المملكة في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وهذا خاصة مع انتهاء اختبارات التحصيلي “قياس” التي خاضها طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية لهذ العام، ويتبقى انتهاء عمليات التصحيح الخاصة بها ومراجعة الدرجات والإعلان عنها، وسنركز معكم في هذا المقال على موعد نتائج التحصيلي 1443، وكيف تطلع النتيجة الخاصة بك من الموقع الرسمي عبر الرابط الذي سنضعه بالأسفل، فتابع معنا في ثقفني.

قياس نتائج التحصيلي

وقد بدأت اختبارات الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية في المملكة بالتحصيلي منذ حوالي أسبوعين، حيث تم تقسيم الاختبارات على دفعات، وهذا بالنسبة للطلاب والطالبات، على مختلف المراحل والأقسام، وكانت اختبارت الفترة الأخيرة ورقية وليست محوسبة.

حيث تم امتحان الطلاب على فترتين، وتم تقسيمهم لقسمين:

العلمي.

النظري “مواد أدبية”.

متى تطلع نتائج التحصيلي الفترة الأولى

وقد انتهت اختبارات الفترة الأولى منذ يوم 14 يونيو 2022، وبدأت بعدها اختبارت الفترة الثانية، وهذا ما يعني أن طلاب الفترة الأولى مر عليهم حوالي أسبوعا حتى الآن على انتهاء اختباراتهم، وهذا بالطبع ما سيصحبه بحثا من الطلاب بخصوص النتائج الخاصة بهم.

حيث إن نتائج التحصيلي تفرق بشكل كبير مع الطلاب، وهذا بسبب أن مستقبلهم يتحدد بشكل كبير بالدرجة النهائية التي يحصلون عليها في اختبار التحصيلي والقدرات، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على القبول في الجامعات والمعاهد سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

موعد نتائج التحصيلي 1443

وأما بالنسبة للموعد، فقد قام أحد الأشخاص بسؤال المركز الوطني للقياس عبر تغريدة منذ سنوات في تويتر عن موعد ظهور النتائج، وقد جاوبت عليه الهيئة أن النتائج تستغرق حوالي أسبوعين حتى تظهر.

وهذا ما يعني أنه يتبقى أسبوعا وتظهر بعدها نتائج التحصيلي الفترة الأولى، ونتوقع حسب خبرتنا في نتائج التحصيلي أنها ستظهر في مطلع شهر يوليو 2022 المقبل، ويمكنكم استخراجها عبر الرابط الموجود بالأسفل.

كيف اطلع درجة التحصيلي

وأما بالنسبة لخطوات الاستخراج، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني، فهي كالآتي:

اذهب إلى موقع مركز القياس الوطني عبر الرابط e-services.qiyas.sa.

سجل دخولك داخل الموقع برقم السجل المدني وكلمة المرور.

ثم بعدها اضغط على النتائج.

اذا كانت النتيجة متاحة ستظهر معكم، اضغط عليها لتظهر لك.

وتتمنى أسرة موقع ثقفني لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في النتائج، وأخبرونا نتائجكم في التعليقات بالأسفل اذا ظهرت.

هذا كان مقالنا عن موعد ظهور نتائج التحصيلي، كما وقد تعرفنا معكم على الرابط الرسمي والمخصص لاستخراج تلك النتائج، وهذا برقم هوية الطالب أو رقم الإقامة الخاصة به وكلمة المرور الخاصة بقياس، وفي حالة واجهتم أي مشكلة في عملية استخراج النتيجة الخاصة بكم فأخبرونا في خانة التعليقات، حيث سنقوم بإخباركم عن الحل في أقرب وقت ممكن، وهذا حسب خبرتنا في موقعكم ثقفني.

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