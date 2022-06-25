نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [Link] رسمي الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 برقم الهوية نتائج قياس e-services.qyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التحصيلي برقم الهوية، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة عن رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1443، وهذا بعدما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن اقتراب ظهور نتائج الفترة الأولى لاختبار التحصيلي 1443، وهذا عن طريق موقعها الإلكتروني قياس e-services.qiyas.sa، كما أعلنت الهيئة أنه سيتم نشر النتيجة في تطبيق توكلنا، تابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

رابط نتائج التحصيلي برقم الهوية

وقد أعلنت هيئة التقويم والتدريب السعودية عن نتيجة التحصيلي الفترة الأولى 1442، وهذا من يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021 والموافق هجريا 7 ذو القعدة 1442، وهذا من خلال موقع قياس وتطبيق توكلنا، وسنتابع معكم الاستعلام عنها برقم الهوية بكل سهولة، فتابعوا معنا:

اذهب إلى الرابط التالي لموقع قياس e-services.qiyas.sa.

اكتب رقم الهوية الخاص بك في خانة رقم السجل المدني.

ادخل كلمة المرور في الخانة المخصصة.

اضغط على زر التحقق “أنا لست روبوت”.

انقر على زر تسجيل الدخول.

قم باختيار النتائج.

حدد نوع اختبار القياس.

انقر على زر بحث، وهذا لتظهر لك النتيجة.

نسبة التحصيلي المطلوبة للجامعات

ويتسائل العديد من الطلاب، ما هي نسبة التحصيلي المطلوبة للجامعات في السعودية، وتختلف النسبة من كلية إلى أخرى في الجامعات السعودية، ولكن باختصار الحد الأدني للقبول في الجامعات في المملكة كالتالي:

شعبة العلوم الطبيعية

النسبة الموزونة بالثانوي: 30%.

معدل التحصيلي: 20%.

نسبة القدرات العامة: 50%.

شعبة الأدبي

النسبة الموزونة الثانوي: 50%.

نسبة القدرات: 50%.

موعد نتائج التحصيلي 1443

وقد أعلنت هيئة التعليم والتدريب موعد النتائج الخاصة بالفترة الأولى والفترة الثانية، حيث إن نتائج الفترة الأولى ظهرت في يوم الخميس 17 يونيو 2021، أما بالنسبة لنتائج الفترة الثانية فستظهر في مطلع الشهر القادم يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

ويهتم الطلاب بنتائج التحصيلي، حيث إنها مهمة في عملية التقديم والانضمام للكليات في مختلف الجامعات بالمملكة، وقد تحدثنا في مقال سابق عن ظهور نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442.

وأما بالنسبة لعام 1443، فقد انتهت اختبارات الفترة الأولى منذ حوال 10 أيام، ويتوقع ظهورها في بداية شهر يوليو 2022.

نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

ويمكنك أيضا التعرف على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا عن طريق الجوال، حيث يمكنك التسجيل في تطبيق توكلنا باستخدام الحساب الخاص بك في أبشر، وعند فتحك للتطبيق سيظهر لك نتيجتك بشكل مباشر، وسيوفر التحديثات المتعلقة بها أولا بأول.

هذا كان مقالنا عن كيفية الوصول إلى نتائج التحصيلي، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم بالفعل من هذا المقال، حيث تعرفنا معكم على الرابط الذي خصصته الهيئة لاستخراج النتيجة، كما وتعرفنا معكم على كيفية حساب النسبة الخاصة بكم، وهذا سواء كنتم علمي أو أدبي، ونتمنى للجميع النجاح والتفوق في النتائج، والتي اقترب ظهورها بالفعل، فتابعوا معنا.

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