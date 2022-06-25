مساعدة فوريه كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي وتقديم طلب مساعدات مالية وسداد ديون

مساعدة فوريه كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي يبحث مئات المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية وطريقة تقديم طلب سداد الديون من الديوان الملكي السعودي، حيث يعمل الديوان الملكي في السعودي على تقديم كافة المعونات والمساعدات التي يحتاج إليها بعض الفئات التي تعاني من حالة فقر شديدة ولا يمكنهم من خلالها التكيّف مع ظروف الحياة المعيشية، ومن واجب كل دولة أن تعمل على توفير كل ما يحتاج إليها مواطنيها، فأين سنجد الأمان والراحة إن لم نجده في وطننا.

كيفية تقديم طلب سداد الديون الديوان الملكي السعودي

بالنسبة إلى خطوات التقديم على طلب سداد ديون متعثرة من الديوان الملكي فهي كالآتي:-

يجب على الشخص المتقدم على الطلب أو الشخص الذي يسجّل له.

أن يقوم بكتابة كل المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بشكل صيح.

كتابة كل المعلومات الخاصة بالدين الذي يرغب المتقدم في سداده ويجب أن يشتمل على قيمة الدين.

وسبب عدم قدرته على سداد الدين بشكل شخصي.

وكذلك كتابة كل البيانات الخاصة بالمواطن الذي يحتاج إلى مساعدة من اسمه كاملًا.

وعنوانه ومقر سكنه وعنوان بريده الإلكتروني والجهات التي أصبح مدان لها أو الأشخاص.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

هناك أكثر من طريقة يمكن للمواطن أن يلجأ إليها في حالة أنه يرغب في الحصول على مساعدة من الديوان أو بشأن الاستفسار أو عرض أي مشكلة ومن بين هذه الطرق ما يلي:-

من خلال الاتصال المباشر من أي هاتف محمول داخل المملكة العربية السعودية على رقم الديوان الموّحد وهو 920030003.

أو من خلال إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي وهو [email protected]

او بالدخول عبر موقع الديوان الملكي عبر الانترنت.

عبر الانترنت. وهناك رقم خاص بالتواصل من خلال الاتصال من أي خط أرضي داخل المملكة العربية السعودية وهو 8004000000.

شروط استحقاق مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي