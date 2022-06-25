أسباب توقف معاش التقاعد بعد التعديل الجديد 1443 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجيب

أسباب توقف معاش التقاعد بعد التعديل الجديد 1443 اشتدت عمليات البحث على مواقع الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية على أسباب توقف معاش التقاعد بعد التعديل الأخير لعام 2022م، حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات السعودية بنشر الأسباب وهذا هو ما سنقوم بتقديمه لكم في سطور مقالنا التالية، ويعد نظام معاش التقاعد هو نظام قامت به المؤسسة لتوفير راتب شهري للأشخاص الذين عملوا في أحد قطاعات السعودية الحكومية وبعد بلوغهم سن التقاعد يحصلون على راتب شهري يتمكنوا من خلاله تلبية حاجاتهم وحاجة أبنائهم.

أسباب توقف معاش التقاعد بعد التعديل الجديد 2022م

حددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية عدة أسباب تؤدي إلى توقف استفادة المواطنين من معاش التقاعد وكانت من ضمن هذه الأسباب كل مما يلي:

في حالة أن أحد أبناء المستفيد من الذكور قد بلغوا سن السادسة والعشرين وأصبحوا قادرين على العمل.

إذا تعافى المواطن الذي كان قد تقدم على الاستفادة من المعاش بسبب ظروفه الصحية الصعبة وعدم قدرته على العمل.

إذا اختل شرط من الشروط المعلنة بشأن استحقاق راتب أو معاش التقاعد وسنقوم بتوضيح الشروط لكم بعد ذلك.

ويتوقف صرف راتب التقاعد في حالة أن المستفيد توفاه الله، وإذا كانت امرأة فيتوقف في حالة وفاتها أو زواجها من شخص آخر.

شروط استحقاق المواطنين لراتب التقاعد 2022م

كما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة شروط لتحديد مدى استحقاق الشخص المتقدم على راتب التقاعد ومن بين هذه الشروط الآتي:-