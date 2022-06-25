الخزانة الأمريكية تبحث فرض عقوبات على كوريا الشمالية

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المصادر الأمريكية، إن يلين ستلتقى مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين فى إطار جولة بآسيا لحضور اجتماع المسؤولين الماليين من مجموعة العشرين.
وبحسب الوكالة، لم يتم بعد الانتهاء من التفاصيل، ولكن يلين قد تجرى محادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، ووزير المالية تشو كيونج هو لمناقشة موضوع كوريا الشمالية، حيث يشعر مسؤولو المخابرات على جانبى المحيط الهادى بالقلق من أنها تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ 5 سنوات.
وكانت وسائل إعلام رسمية فى بيونج يانج أعلنت، أمس الجمعة، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون أمر بتعزيز القدرات الدفاعية مع اختتام اجتماعه مع كبار المسؤولين العسكريين، مما أثار تكهنات فى كوريا الجنوبية بأن الجارة الشمالية قد تضيف أسلحة نووية تكتيكية إلى ترسانتها.
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