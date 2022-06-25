العالم اليوم - بوريل يبحث في طهران إحياء الاتفاق النووي الإيراني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يونيو 2022 12:21 مساءً - التقى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة طهران، على ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

تأتي زيارة المسؤول الأوروبي إلى إيران في وقت يسعى فيه الاتحاد لكسر الجمود بين طهران وواشنطن بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني.

وتنتظر الولايات المتحدة ردا من إيران بشأن إحياء اتفاق عام 2015 - الذي تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية - دون الخوض في قضايا غير جوهرية.

ودعا وزير الخارجية الإيراني الأسبوع الماضي واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق ثم فرضت بعد ذلك عقوبات شديدة على طهران خلال حكم الرئيس دونالد ترامب في 2018، إلى "التحلي بالواقعية".

واعتبارا من أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف الى إحيائه.

وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، الا أنها علّقت اعتبارا من مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.