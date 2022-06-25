خطوات تحديث حساب المواطن 1443هـ برقم الهوية وموعد صرف الدفعه الجديدة وشروط الاستحقاق 1443

خطوات تحديث حساب المواطن 1443هـ برقم الهوية تساءل مئات المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة وكيفية تحديث حساب المواطن 1443هـ بواسطة رقم الهوية الوطنية كما تسائلوا عن موعد صرف الدفعة الجديدة، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن هو واحد من البرامج التي تخفف من أعباء ووطأة الحياة على المواطنين الذي ليس في قدرتهم المادية كفاية نفسهم وأسرتهم وأطفالهم وتلبية احتياجاتهم، وفي موضوعنا اليوم سنقوم بالإجابة على كل هذه التساؤلات من خلال سطور مقالنا التالية.

خطوات تحديث حساب المواطن 1443هـ برقم الهوية

للاستعلام عن كيفية تحديث حساب المواطن يجب أن تتبع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:-

الدخول المباشر على رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني من خلال . https://www.ca.gov.sa/

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وذلك في حالة وجود حساب لك على الموقع وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أما في حالة أنه ليس لديك حساب فقم بالضغط على “تسجيل دخول جديد” وقم بكتابة كل المعلومات والبيانات واملأ الحقول ببيانات صحيحة.

قم بكتابة كود التحقق الخاص بك وانقر على أيقونة “تعديل الطلب” وبعدها قم بتحديث البيانات التي ترغب في تعديلها وراجعها قبل النقر أخيرًا على “تقديم الطلب”.

شروط الاستحقاق لبرنامج حساب المواطن

لاستحقاق برنامج حساب المواطن يجب أن تتوافر بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-

في حالة أن عدد أفراد الأسرة يحتوي على أكثر من فرد عمره يتجاوز السن القانوني (18 عام) فقيمة الدعم تنخفض في هذه الحالة.

وتزداد قيمة الدعم في حالة أن عدد أفراد الأسرة كبير وينخفض في حالة أن عدد أفراد الأسرة قليل.

بالنسبة إلى دخل البرنامج الكلي فقيمته تزداد بانخفاض دخل الأسرة الكلي وتنخفض بزيادة الدخل.

موعد صرف الدفعة الجديدة حساب المواطن 1443هـ

وبالنسبة إلى موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لشهر يوليو المقبل لعامنا الجاري 2022م فهو من المقرر أن يكون في يوم الأحد الموافق العاشر من يوليو 2022م فيما يقابله بالتقويم الهجري الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ ويتم تأخير موعد الصرف في حالة أنه يصادف يوم السبت ويتم تقديمه في حالة أنه يوم الجمعة حيث أن الجمعة والسبت يومي عطلة رسمية في السعودية.