نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات عبر gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الأفراد في القيام بمعرفة الطريقة الخاصة بطلب الإعفاء من غرامات تأخير التأمينات، فلقد خصصت مؤسسة التأمينات خدمة لتقديم طلبات الإعفاء من الغرامات، وكان هذا ضمن الخدمات الكثيرة التي تقدم للمواطنين بالسعودية، ومن خلالها هذا المقال سنوضح لكم طريقة طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات.

طريقة طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات

تستطيع أن تقوم بتقديم طلب للإعفاء من السداد لغرامات التأخير بالتأمينات الاجتماعية، وإليكم طريقة التقديم لطلب الإعفاء وهي كالآتي:

تتوجه للموقع التابع لمؤسسة التأمينات.

تكون باختيار فئة الأعمال.

تسجل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وإضافة كلمة السر ورمز التحقق.

تضغط فوق المؤسسة المطلوبة.

تنقر بعدها على الخدمات المالية.

تختار الإعفاء من الغرامات الخاصة بالتأخير.

تكتب البيانات التي يتم طلبها بالشكل الدقيق.

ترفق جميع المستندات مع الوثائق المطلوبة.

توافق على كافة الأحكام والشروط.

تضغط على خانة تقديم.

كيفية الاستعلام عن الغرامات الخاصة بالتأمين

تستطيع أن تستعلم عن الغرامات الخاصة بالتأخير وهذا يكون من خلال الاتباع من الخطوات التي تساعدك في هذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً تدخل لموقع مؤسسة التأمينات.

تسجل الدخول وتكتب رقم الهوية ورمز التحقق وكلمة السر.

تضغط على خدمات الأعمال.

تنقر فوق خانة المستفيد.

تدخل جميع بيانات الحساب.

تضغط بعدها على زر الدخول.

تكتب اسم المؤسسة التي فرض عليها الغرامة.

تضغط على كلمة الخدمات المالية.

تتوجه للصفحة التفاصيل المنشأة وتطلع على الغرامات الخاصة بالتأخير.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية

إن مؤسسة التأمينات من المؤسسات التي تقدم دعم بالمملكة السعودية تم تأسيسها منذ فترة كبيرة 1969، كان يوافق هذا التاريخ هجرياً 1389 وهي تهدف لدعم الأسر الفقيرة والأفراد المحتاجين بالسعودية عبر التوفير لبعض الاحتياجات الأساسية، والصرف لمخصصات مالية للأشخاص المستفيدين طبقاً للشروط والضوابط المحددة من المؤسسة.

الشروط اللازمة لطلب إعفاء من غرامات تأخير التأمينات

لابد أن توفر بالأشخاص بعد الشروط التي تلزم حتى يستفيدوا من طلبات الإعفاء الخاصة بالتأمينات، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

عدم استفادة الشخص صاحب العمل من قبل بالخدمة الخاصة بطلب الإعفاء.

سجل المؤسسة من أي إصابات تخص العمل أو حتى مخالفات مرفوضة.

عدم التواجد لأي إجراءات معلقة.

التسجيل لكافة الأشخاص العاملين بالمؤسسة.

قيمة الغرامة الخاصة بالتأخير

إن القيمة الخاصة بغرامة التأخير بالتأمينات الاجتماعية تقدر بحوالي اثنين بالمئة من قيمة المستحقات الشهرية، وهذا وفقاً للوارد من أنظمة المؤسسة وموادها وهناك حالات تعفي من تلك الرسالة.