نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لعلاج الدوالي وتخفيف أثارها والنتيجة سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الدوالي أحد أشهر الأمراض إنتشارا بين النساء والرجال وهي مشكلة تسبب الإزعاج للرجال وتسبب الإحراج الشديد للنساء، والدوالي هي تكون نتيجة توسع في أجزاء من الاوردة السطحية للقدمين، والدوالي قد تكون بسبب هرموني وخاصة عند النساء فيمكن لإرتفاع هرمون البروجيستيرون أثناء الحمل يؤدي إلى إرتخاء في كافة الانسجة الليفية ويسبب ما يعرف بالأوردة العنكبوتية والتي يمكن أن تزداد أكثر لدى السيدات عند إستخدامهم حبوب لمنع الحمل.

وقد تحدث الدوالي نتيجة الوقوف لفترات طويلة وعلى العكس تماما فيمكن للجلوس لفترات طويلة أن يسبب الداولي أيضا والبدانة من مسببات زيادة الدوالي في الجسم ويمكن أن يكون سبب الدوالي بسبب وراثي وتكون الدوالي وقد يكون يسبب الدوالي هو لنقص بعضالفيتامينات في الجسم، ويمكن علاج الدوالي بعدة طرق ومنها التي تكون قد تحتاج إلى تدخل جراحي ويمكن أيضا علاج الدوالي بالليزر ولكن يحتاج الرجل أو المرأة دائما إلى علاج طبيعي وفعال لعلاج الدوالي وهذا بالفعل ما تمنحه لهم الطبيعة فهناك عدة طرق طبيعية لعلاج الدوالي والتخفيف من أثرها وسوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية.

علاج الدوالي بإستخدام الزنجبيل:

فالزنجبيل أثبت فعاليته في علاج الإلتهابات وتحسين ضخ الدم في الجسم ويمكن من خلال خلط بعض الزنجبيل المطحون من بعض من حبوب الفايتماينات ويتم وضعها على أماكن الدوالي ومع تكرار الوصفة فسوف تتحسن المنطقة المصابة بالدوالي.

علاج الدوالي بإستخدام البصل والثوم:

تناول حصة من البصل يوميا مفيدة للصحة بشكل عام ولقد أثبت البصل أنه فعال في علاج الدوالي فهو يعمل على توزيع البروتينات في الجسم مما يخفف من أثر الدوالي وألامها، كما أن تناول فصوص الثوم مع خلطها مع عصير الليمون الطازج وتناولها يوميا في الصباح يخلص الجسم من البروتين الزائد ويحد من أثار الدوالي.

علاج الدوالي بإستخدام إكليل الجبل:

أثبتت الدراسات أن إكليل الجبل أو الروزماري يخلص الشخص من الضغط العصبي ويستخدم في العديد من الأدوية التي تصنع خصيصا لتحسين ضخ الدم في الجسم فالتالي هو مفيد لمرضى الدوالي.

علاج الدوالي بإستخدام الجوارب الضاغطة:

فتستطيع الجوارب الضاغطة إغلاق الأوردة المتسعة مما يؤدي إلى تدفق الدم في الأوردة العميقة وبالتالي تخفف من أعراض الدوالي المزعجة.