نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثانوية العامة 2022 للاستفادة من عرض نتيجة الطلاب بالرقم المدني الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة نتائج طلاب الثانوية بالرقم المدني وذلك أنه يسمح بالاستعلام عن نتائج جميع الطلاب والبحث عن نتائجهم فور اعتمادها عبر الموقع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم وكذلك تواجد نفس خدمة الإستعلام على تطبيق سهل.

نتائج الكويت بالرقم المدني

إن أهداف الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة هو الحصول على شهادة نهاية الفصل الدراسي ومعرفة النسبة المئوية لمجموع المواد سواء بالنجاح او الرسوب، وفي بيان من وزارة التربية الكويتية تم تداوله بشكل واسع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل تأكيد الحرص في ان تساهم في ضمان اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوق الطلبة عبر الدقة في التصحيح للامتحانات عن طريق العاملين في كونترول الأدبي والعلمي.

وتفيد مصادر مطلعة تأتي من الوزارة على مستوى القيادات ان الموعد المحتمل لصدور نتائج الثانوية العامة هو يوم الأحد أي يوم غدٍ الذي يصادف تاريخ 26 يونيو 2022 وذلك بعد أن يتم الرصد للدرجات والتي تنتهي اليوم السبت، هناك طرق قنوات رقمية مختلفة يستطيع الطلاب من خلالها الوصول الى نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني، وتسلسل الخطوات الموضحة فيما يلي:ـ

هنا خطوات البحث عن نتائج الثانوية العامة موقع وزارة التربية الكويت

ذكرت وزارة التربية عن عزمها إعلان نتائج الثانوية العامة رسميا مساء يوم الأحد المقبل الموافق 26/6/2022 وذلك حسب ما هو مندرج في التقويم الدراسي، وأوضحت من جانبها الخطوات التي يتبعها الطلاب واولياء أمورهم من أجل الحصول على نتائج الثانوية الكويت بالرقم المدني من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية كما موضح في الشكل أدناه.

في بادئ ذي بدء، قم بالولوج على موقع وزارة التربية الكويت الوصول إلى المربع الإلكتروني بالنقر فوق قائمة الطلاب ثم تحديد تبويب نتائج الطلبة ليتم إعادة توجهيك للمربع الإلكتروني يُكتب في أول خانة الرقم المدني الخاص بالطالب حتى تستطيع إظهار النتيجة الضغط على أيقونة باسم بحث الموجودة أسفل الصفحة. من خلال بدأ هذه الخطوات بشكل متسلسل ودقة بيانات الرقم المدني ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2022.

نشر رابط الثانوية العامة الكويت

يتحقق للطلاب من خلال الدخول على رابط الثانوية العامة المنشور هنا البحث عن النتائج بالرقم المدني، كما يمكن عرض إحصائيات المدارس التي رفعت النتائج في مختلف مناطق ومدن دولة الكويت على نفس الرابط.