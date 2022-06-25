نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال Alrajhi Bank في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البنك الراجحي هو الأقدم والأشهر في المملكة العربية السعودية، ويسعى الكثير إلى التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، لما يقدمه من خدمات مصرفية، أهم هذه الخدمات خدمة هاتف الراجحي، التي تسهل على العملاء إمكانية الاستعلام عن أي معلومات، وإجراء بعض المعاملات المصرفية، مما جعلهم يبحثون عن أرقام هواتف البنك الراجحي، وطرق التسجيل به.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

أصبح البنك الراجحي هو المفضل لدى العديد من العملاء، ويرغب الجميع في التسجيل به، وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل كالتالي.

قم بطلب الرقم الخاص ببنك الراجحي من هاتفك المحمول، وهو 920003344.

سيعرض لك عدة خيارات، اختر منها خيار خدمات أخرى وذلك بالضغط على الرقم صفر (0).

بعد ذلك اضغط على الخيار رقم (3) ثم رقم واحد (1)، لكي تبدأ في خطوات التسجيل.

أدخل الأرقام الصحيحة الخاصة ببطاقة الصراف الآلي.

أكتب السبع أرقام الأخيرة الموجودة في رقم حسابك الخاص.

أخيرًا قم بتعيين رقم سري خاص بك، بشرط أن يكون الرقم مكون من ٤ أعداد غير متشابهة، ولا يعبر عن أي تاريخ سواء ميلادي أو هجري، ولا تكون بداية الرقم 0 أو 1.

أرقام هواتف البنك المصرفي الراجحي

أتاح البنك الراجحي عدة أرقام، ولكن كل رقم مخصص لخدمة معينة لتسهيل الخدمة على العملاء، لذلك عند استخدام وطلب هاتف البنك المصرفي الراجحي عليك تحديد سبب الاتصال، وتحديد موقعك لمعرفة الرقم الواجب عليك استخدامه، من الأرقام التالية:

للطلب من داخل المملكة العربية السعودية اتصل على 966920003344+.

إذا كنت خارج المملكة فعليك طلب رقم 96611460333+.

يوجد أيضًا رقم مجاني يمكنك الاتصال من خلاله وهو كالتالي 96692000334+.

أما للعملاء الجدد يتم الاتصال على الرقم التالي 800124122.

وأيضاً لتقديم الشكاوى أو طلب الاستفسار عن شيء قم بطلب رقم 800124445 من جوالك أو من الهاتف الأرضي.

وفي نهاية المقال، قد عرضنا أبسط طرق التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي كما ذكرنا لكم الأرقام الخاصة بالبنك المصرفي الراجحي لحل جميع المشكلات التي قد تواجه العملاء، والخدمة التي تقدم من خلال كل رقم، وبعد قراءة هذا المقال كاملًا يستطيع أي فرد التسجيل عبر الهاتف المحمول.