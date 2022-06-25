نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية والاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثير من الأشخاص في البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية، حيث توفر وزارة الخارجية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من أهم تلك الخدمات هي خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، وذلك من خلال منصة إنجاز الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية.

البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية

تعتبر منصة إنجاز الإلكترونية أهم منصة إلكترونية تعمل على تقديم الكثير من الخدمات لجميع الأفراد والقطاعات وأيضاً للعديد من للمنظمات المختلفة بالسعودية، وذلك حتى يتم توفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، كما تقوم منصة إنجاز الإلكترونية بتوفير خدمات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية للسعوديين والوافدين، ومن شروط تجديد التأشيرة التي تم تحديدها من قبل الوزارة هي عدم انتهاء مدة الإقامة.

كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

يمكن الآن للمواطنين والمقيمين بالسعودية الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بمنصة إنجاز الإلكترونية عبر منصة التأشيرات .

الضغط على كلمة “استعلام”.

تحديد نوع الاستعلام.

ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاستعلام التي ظهرت على شاشة الحاسب الآلي وذلك بكتابة ( رقم الطلب، رقم الجواز، الرمز).

الضغط على كلمة “الاستعلام”.

خدمات منصة إنجاز الإلكترونية للقطاعات والمنظمات

تقوم منصة إنجاز الإلكترونية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتأشيرات للقطاعات والمنظمات إلكترونياً، وهي كالتالي:

خدمة استكمال الطلب الخاص باعتماد مكتب العمرة.

خدمة طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية بالخارج.

خدمة الحصول على استمارة طلب التأشيرة.

الاستعلام عن صدور الشهادة الصحية.

خدمات منصة إنجاز الإلكترونية للأفراد

تقوم منصة إنجاز الإلكترونية بتقديم الكثير من الخدمات الخاصة بالتأشيرات للأفراد، وهي كالتالي:

خدمة تقديم طلب زيارة شخصية.

وأيضاً خدمة تقديم طلب زيارة عائلية.

خدمة تقديم طلب زيادة مدة تأشيرة العودة.

وأيضاً خدمة التفويض على التأشيرة.

خدمة دفع رسوم التأشيرة.

في نهاية المقال نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح مبسط لكيفية البحث عن طلب مقدم برقم الجواز وزارة الخارجية، كما قمنا بعرض العديد من خدمات إنجاز الإلكترونية للقطاعات والمنظمات وأيضاً للأفراد كي يتمكن المواطن من الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.