الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز، عن طريق الإنترنت ويعد هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يبحث عنها معظم الأشخاص في الوقت الحالى، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح وشرح خطوات الاستعلام والاستفسار عن كافة الخدمات المتاحة التي تقدمها وزارة الداخلية.

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

أتاحت المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة عمل عن طريق موقع انجاز التابع لوزارة الداخلية، لذلك سوف نقوم بشرح كافة خطوات الاستعلام فيما يلي:

أولًا يلزم عليك الذهاب إلى البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية، عبر موقع تأشيرات إنجاز.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إدخال الموجودة على الشاشة.

يتم كتابة رقم الطلب مع مراعاة أن تكون الكتابة صحيحة.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الجواز فى المكان المخصص له.

يتم كتابة الرمز المائي بطريقة صحيحة.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلام.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عمل غير دائم برقم الجواز

في البداية يلزم عليك الدخول إلى خدمات البحث عن طلب مقدم من خلال موقع التأشيرات الإلكترونية مباشرةً.

بعد ذلك يجب عليك إدخال رقم الجواز بطريقة صحيحة.

اختيار الجنسية الحالية من القائمة التي تظهر أمامك.

يجب عليك تحديد نوع التأشيرة من القائمة التي تظهر أمامك وهي تأشيرة عمل غير دائم.

بعد ذلك قم بتحديد مكان القدوم من القائمة التي أمامك.

يتم إدخال رمز الصورة الظاهر إليك.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إجراء عملية البحث.

بعض الخدمات التي تقدمها موقع التأشيرات الإلكترونية

خدمة زيارة الأهل والأصدقاء المقربين.

توفير خدمة تأشيرة الحج والعمرة.

إتاحة عمل تأشيرة للدراسة.

من خلالها يتم دفع تكلفة التأشيرات.

توفير خدمة الاستفسار عن جميع التأشيرات.

إتاحة عمل تأشيرة الذهاب والعودة للبعثة الخارجية.

توفير خدمة عمل تفويض إلكتروني.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح خطوات الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز من خلال موقع إنجاز التابع لوزارة الداخلية بطريقة سهلة وبسيطة جدًا يسهل على الكثير منا القيام بتنفيذها داخل المنزل، دون بذل مجهود كبير خلال دقائق معدودة.