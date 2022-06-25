كيفية فتح حساب جاري في بنك الراجحي الخطوات والشروط والرابط

يقدم مصرف الراجحي الكثير من تمويلاته المتنوعة للعملاء ولجميع المواطنين بالمملكة والوافدين ويعتبر مصرف الراجحي من افضل بنوك المملكة فيما يقدمه للعملاء واليوم ومن خلال مقالي نوضح كيفية فتح حساب جاري بمصرف الراجحي ونوضح شروط فتح الحساب وخطوات التقديم ورابط التقديم بداخل المقال، حيث يمتلك المصرف ملايين العملاء من المواطنين ومن مقيمي السعودية، ويقدم البنك العديد من الخدمات البنكية المميزة، كما يقدم برامج تمويلية رائعة لعملائه طبقًا لمجموعة من الشروط، ويحرص البنك على تسهيل التواصل مع العميل، فيقوم بتوفير أكثر من فرع في معظم مدن ومناطق السعودية المختلفة، كما يقوم بتوفير أكثر من طريقة تواصل عبر الاتصال بالهاتف المحمول أو بصورة إلكترونية من خلال منصة البنك، ويمكن للمواطنين فتح حساب جاري في الراجحي بسهولة وبصورة إلكترونية بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الراجحي في السعودية، وخدمة فتح حساب جاري للعملاء بشكل إلكتروني، حرصًا من الراجحي على توفير وقت ومجهود العملاء، كما يقدم البنك العديد من الخدمات المميزة الأخري، عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

الشروط الواجب توافرها لفتح حساب جاري الراجحي:

يشترط ان يتراوح عمر العميل كحد ادنى عمر 18 سنه للحسابات البالغين، و 15 سنة كحد أدني لحساب القاصرين.

يشترط أن يقوم المستفيد بتقديم رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة في حالة المستفيد من مقيمي المملكة غير سعودي الجنسية.

كما يشترط إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

ويشترط أن لا يكون العميل أحد العملاء الحاليين في الراجحي.

يشترط ملء وإدخال بيانات العنوان الوطني بشكل صحيح.

كما يشترط أن يكون رقم الهاتف المسجل في الحساب تابع لأحد شركات الاتصالات السعودية.

ويشترط تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية.

كيفية فتح حساب جاري في مصرف الراجحي: