خطوات التقديم لطلب مساعدة علاج على نفقة الدولة من الديوان الملكي السعودي

يعد الديوان الملكي السعودي من أهم عمليات البحث السعودية داخل المملكة، حيث يحتاج بعض المرضى بالمملكة إلى إرسال طلب مساعدة عاجلة فى العلاج على نفقة الدولة من الديوان الملكي وسوف نوضح بداخل المقال كيفية ارسال طلب العلاج على نفقة الدولة من الديوان الملكي عن طريق رابط وزارة الصحة وعن طريق ابشر وسوف نوضح الاوراق والمستندات المطلوبة، حيث حرص الديوان الملكي السعودي على تقديم الكثير من الخدمات إلى كافة المواطنين المتواجدين بأراضي المملكة، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة العلاج والتي تقدم للأفراد أو الأسر المتعثرين ماديا، حيث يتكفل الديوان الملكي بكافة نفقات العلاج لحين شفاء المريض أو مدى الحياة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على طلب العلاج من الديوان الملكي:

أوضح الديوان الملكي السعودي من خلال صفحته الرسمية عن إمكانية الحصول على طلب مساعدة علاجية، ومن المعروف إنه يتم تقديم الخدمة والاستفادة منها بشكل مجاني خلال فترة العلاج حيث يجب توفير بعض الأوراق والمستندات لطلب مساعدة علاج وهي كالآتي:

من ضمن الأوراق التي يجب تقديمها النموذج الرسمي الخاص بالحصول على العلاج من مؤسسة الديوان الملكي.

مطلوب ان يتم كتابة نوع المساعدة في المكان الخاص بذلك.

ضرورة كتابة كافة البيانات الشخصية، ثم يتم تحديد الحالة الاجتماعية وبيانات التواصل.

خطوات تقديم طلب علاج من الديوان الملكي السعودي:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم باختيار خدمات المرضى.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة خدمة صرف العلاج بصورة مجانية.

ثم عليك بتسجيل الدخول في بوابة خدمات المرضى.

ثم تقوم بملء وكتابة رقم السجل الطبي، وكلمة المرور والمنطقة السكنية التي قد ينتمي إليها مقدم الطلب.

ثم تنتظر حتى يتم التحقق من صحة رقم الهاتف المحمول.

ثم تقوم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

ثم عليك باختيار الوصفات العلاجية.

خطوات تقديم طلب علاج من منصة أبشر: