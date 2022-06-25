التسجيل في البطاقة الذهبية عبر edcarte.poste.dz

يبحث الكثير منا عن كيفية التسجيل في البطاقة الذهبية نظرًا لبعض التطورات الهائلة التي تحدث أثناء عملية البيع والشراء في الوقت الحالي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتم باستخدام البطاقات الذهبية أو بطاقة البنك، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح خطوات التسجيل داخل المنزل في دقائق معدودة.

التسجيل في البطاقة الذهبية

يرغب معظم الأشخاص عن معرفة خطوات سهلة وبسيطة يتم من خلالها تسجيل البيانات عن طريق الإنترنت، للحصول على بطاقة ذهبية من مكتب البريد الخاص بالجزائر في أسرع وقت ممكن فيما يلي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بطلب البطاقة الذهبية.

إجباري يلزم عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتشمل الاسم رباعي، رقم الهاتف المحمول، العنوان، والبريد الإلكتروني الخاص بحسابك.

يلزم عليك الحرص على كتابة رقم الهاتف بطريقة صحيحة لأنه يتم استخدامه في تأكيد المعلومات،

وأيضًا يستخدم في عملية الدفع من خلال الإنترنت بعد استلام البطاقة.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة الموافقة على الشروط أو الضغط على كلمة ( تصديق المعلومات).

بعد القيام بالضغط على كلمة الموافقة على الشروط سوف يتم إرسال رسالة على رقم التليفون المحمول الخاص بك يتم احتوائه على رقم سري لتأكيد عملية التسجيل.

البطاقة الذهبية لبريد الجزائر

تنتهي مدة صلاحية البطاقة الذهبية خلال سنتين.

سعر تكلفة رسوم البطاقة، أو الرغبة في تجديدها ٣٥٠ دينار جزائري يأخذ عن طريق مكتب البريد الجاري.

سعر تكلفة رسوم تغيير الباسورد الخاص بالبطاقة ٢٠٠ دينار.

يتم تجديد البطاقة تلقائيًا بعد انتهاء فترة صلاحيتها، ثم يتم استدعاء الشخص المالك لاستلامها مرة ثانية.

يمكن الدفع بالبطاقة عن طريق الإنترنت.

يمكن الدفع بالبطاقة عن طريق الإنترنت. إتاحة استخدام البطاقة للدفع من خلال موقع نهائي الدفع الإلكتروني (Tpe).

يمكن التحويل من حساب إلى حساب آخر من خلال موقع بريدي موب.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح كيفية التسجيل في البطاقة الذهبية بخطوات سهلة وبسيطة يسهل على معظم الأشخاص القيام بتنفيذها داخل المنزل دون بذل مجهود كبير وفي أقل وقت ممكن، كما قمنا بذكر معظم المعلومات المفيدة عن البطاقة الذهبية.